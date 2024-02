P. L.;

NER;Magyar Péter;COVID-19;orosz-ukrán háború;

2024-02-14 21:21:00

Magyar Péter családja próbált jó lenni, de szinte azonnal csengett a telefon, hogy nem kellene

Varga Judit volt férjének két történet jutott eszébe az ellene indított megafonos lejárató akcióról.

Nem nagy dolog, csak az órammal kapcsolatos milliókért hirdetett megafonos lejárató posztok kapcsán jutott eszembe két történet arról, hogy milyen is a rendszer emberi (vagy embertelen) arca kicsiben - kezdte új bejegyzését Magyar Péter, Varga Judit volt férje a Facebookon.

Az első történet szerint 2020. márciusában, a koronavírus-járvány legnehezebb napjaiban a családdal felajánlottak félmillió forintot a Szent László Kórház dolgozóit támogató alapítványnak. Ezt nyilvánosan tették, állítása szerint azért, hogy mások is indítsanak el hasonló akciókat. A kórház visszajelzése szerint ez be is vált, sokan adományoztak az erről szóló beszámolójukat követően. Nem volt azonban mindenki ilyen elégedett velük: mint írta, „pár órának se kellett eltelnie és érkezett a telefon az eddig már sokszor felemlegetett személytől (az eddigi beszámolók alapján Rogán Antalra vagy Nagy Ádámra, a propagandaminiszter kabinetfőnökére gondol - a szerk.), hogy ezt hogy mertük megtenni, ez politikai öngyilkosság, mert ezzel azt üzenjük a közvéleménynek, hogy a kórházakban nincs elég forrás. Mert ugye van…"

A másik történet már az orosz-ukrán háború idején esett meg, ekkor Magyar Péter szerint szintén felajánlottak félmillió forintot az egyik segélyszervezetnek és befogadtak egy kárpátaljai menekült családot a házukban lévő egyik üres lakásba. Ekkor szintén kaptak egy telefont, hogy ezt előzetes egyeztetés nélkül hogy képzelik.

- idézte fel, hozzátéve, ezt követően nagyon elszégyellte magát, hogy egyáltalán felvetette a családnak ezt a dolgot. "Hát, így működik (vagy nem működik) kicsiben a poltikai mahináció/kommunikáció…" - zárta bejegyzését Varga Judit volt férje, hozzátéve a szokásos #neféljetek! hashtaget.