Rédei Judit;

befektetés;chip;mesterséges intelligencia;ChatGPT;

2024-02-17 20:57:00

A francia GDP dupláját akarja összeszedni a ChatGPT atyja

Sam Altman az OpenAI vezére a napokban több nagybefektetővel tárgyalt az Egyesült Arab Emírségekben, köztük állami alapok irányítóival, forrásokat keresve chipgyárak létesítéséhez. Nem aprópénzben gondolkodik, a hírek szerint terveihez 7000 milliárd dollárt szeretne összekalapozni, ez az összeg ezermilliárddal több, mint a föld két legtekintélyesebb vállalata, az Apple és a Microsoft kombinált értéke, vagy ha úgy tetszik a francia GDP duplája.

Altman a Wall Street Journal-nak (WSJ) azt mondta a világ félvezetőiparának átalakítását célozta meg. A hatalmas lendületben lévő AI- mesterséges intelligencia (MI)- szektor legnagyobb gondja a chiphiány, amelynek megoldása rendkívül költséges, de Sam Altman szerint megtérülő befektetés. Altman energia- és adatközpontok globális infrastruktúrájának és ellátási láncainak bővítését is kulcsfontosságúnak tartja az MI, és a rátámaszkodó iparágak számára.

A ChatGp-t kifejlesztő társaság vezére tavaly novemberben majdnem elvesztette kontrollt az általa létrehozott „termék” fölött. Az OpenAi 39 esztendős irányítóját a társaság igazgató tanácsa gyakorlatilag kirúgta, kész helyzet elé állítva a két legnagyobb befektetőt, a Microsoftot és a Thrive Capital-t. A Szilíciumvölgyben döbbenettel fogadták a hírt, miután Sam Altman személye egyet jelent a mesterséges intelligencia jövőjével. Amúgy pedig senki nem értette, mi történhetett, az igazgatótanács, amely egyébként menesztette a társaság második emberét, Greg Brockmant is, kommunikációs zavarokat emlegetett a kiadott rövid közleményben.

Sam Altmant és őt is tárt karokkal fogadták a Microsoftnál, amely nem mellékesen több, mint 10 milliárd dollárt fektetett be a ChatGp-t kifejlesztő vállalkozásba. Tovább nem is kellett találgatni, egyöntetű volt a vélemény, a fejlesztés folytatódik, csak immár közvetlenül Bill Gates irányításával. Az OpenAi dolgozói azonban fellázadtak, a 770 alkalmazottból 500 felmondással fenyegetőzött, vélhetően ők is találtak volna munkát a Microsoftnál. Ám erre nem került sor, a tinta nem száradt meg a Microsoft és Altman paktumán, és a balhé ötödik napján a cégalapító visszaült régi vezérigazgatói székébe, a társaságnál pedig kicserélték az igazgatótanácsot.

Elon Musk egy kicsit még bekavart, azt posztolta az X-en, hogy a Sam Altman ellen felhozott vádak azért megérdemelnének egy tüzetesebb vizsgálódást. Ezzel arra célzott, hogy Altman egyesek szerint főként a termék értékesítésére koncentrált, és keveset foglalkozott a ChatGp körüli biztonsági kérdésekkel. A kérdésre, hogyan kerülhetett az iparág elsőszámú tekintélye ebbe a helyzetbe, a cégalapításnál kell keresni a választ.

OpenAI-t 2015.-ben Sam Altman hozta létre, Elon Musk és a Linkedin alapítója, Reid Hoffman pénzügyi támogatásával. Egyszerű kutató laboratóriumként, a mesterséges intelligencia távlati fejlesztését célul kitűző, nonprofit alapítvány keretei között működtették a társaságot, és ez nem változott később sem. A 2019.-ben létrehozott kereskedelmi ág által bevont befektetéseket is ebben a struktúrában kezelték, azaz közvetlenül az alapítvány felügyelte ezek felhasználását. Ez magyarázza, hogy a Bloomberg szerint, közel 90 milliárd dollárra taksált vállalkozás igazgatóságában egyik nagybefektető, így a Microsoft, és a Thrive Capital sem kapott helyet, ahogy Sam Altman sem, akinek helyzetét még bizarrabbá teszi, hogy nincs tőkerésze, és speciális szavazati joga sem a cég ügyeiben. Az adminisztratív vezetőkben így egyfajta ellenzést is kiváltott, ahogy azt a sajtó idézte”, hogy az OpenAi nevével „házal” ezermilliárdokért.