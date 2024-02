Balassa Tamás;

Orbán Viktor;idősek;4iG Nyrt;Gondosóra;

2024-02-18 07:55:00

Nyakukon a gondos Orbán Viktor, avagy a gátlástalan átverés

Felháborodásában visszaküldi a gondosórát egy Pest megyei kisnyugdíjas, olyannyira elvtelennek és szánalmasnak tartja az idősekről való gondoskodás fideszes pártpropagandába csomagolását. Ha kap egy kis informatikai és levelezési támogatást, Ursula von der Leyen bizottsági elnököt is tájékoztatja arról, hogy a Fidesz pártkampányra használja az EU-forrásokat. Mivel szerinte ez külföldi pártfinanszírozás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal is megkapja a magáét: Lánczi Tamás elnök váratlanul – ahogy J. néni fogalmaz – szeretett pártja és kormánya ellen indíthatna vizsgálatot.

– Egy percig sem vagyok hajlandó a nyakamban hordani a Fidesz narancssárga nyomógombját, amivel irányíthat, felügyelhet, nyomon követhet, és akár Orbán Viktor is megszólalhat a szívem fölött, hogy ugye el tetszettem-e már menni szavazni? Inkább összegyűjtök egy kis pénzt, és veszek egy segítséghívási célra tökéletesen megfelelő, segélyhívó gombos mobiltelefont – berzenkedik J. néni, aki a kiléténél és arcmásánál fontosabbnak tartja a mondandóját.

Mint ismeretes, a gondosórát uniós pénzből, 104 milliárd forintos beruházással, magyar társfinanszírozással hozta tető alá az állam, a kormányzati kötődésű 4iG informatikai fejlesztésével. A célok fontosságát nehéz vitatni. Magyarországon sok idős ember él egyedül, távol a család vagy akár az ellátórendszer figyelmétől is. A gondosóra nyakban vagy csuklón hordva, váratlan krízisekben építhet gyors kapcsolatot a diszpécserszolgálat s ezáltal a gyors segítség felé. Nyugdíjasszervezeti vezetőkkel beszélgetve azt hallottuk, nem kérdés, hogy mentett már életet. A gond nem is ezzel van.

Véletlenül sem tudnak igazat mondani

– Gondosórát küldtek, tehát az a legkevesebb, hogy gondosan áttanulmányoztam, amit kaptam – kezdi J. néni, aki nem hagyott kétséget a gondossága felől. Töviről hegyire górcső alá vette a szerzeményt. Rögvest megállapította, hiába keresi benne az órát, az ugyanis nincs benne. – Ez a legkevesebb, persze, de ha már őszinték vagyunk, a „vészjelző karkötő vagy nyaklánc” közelebb állt volna a valósághoz. De ezek véletlenül sem tudnak igazat mondani! – csattan fel egy göndör kacaj a kisnyugdíjasból.

J. néni előtt 35 oldalas dokumentáció fekszik a konyhaasztalon. A 6 oldalas használati útmutató mellett 13 oldalas adatkezelési tájékoztató és 13 oldalas szerződés kéri a figyelmét, 2 oldalas leporellóval, és végül – vagy először is, nézőpont kérdése – Orbán Viktor soraival. Magyarország miniszterelnöke egy régi és megnyerő fényképről atyáskodón mosolyogva közli, ez a kormány gondoskodik az idősekről, mert ők építették a hazát, és megvédi őket mindentől. Közte a baloldali kormányoktól, amelyek elvették a 13. havi nyugdíjat.

– Egyrészt nem illik egy 35 oldalas szöveget adni idős embereknek, és nem illik politizálni sem, ha kormányfőként szólalunk meg egy politikamentes tárgyban. Másrészt Orbán Viktor szövege éppen annyira igaz, amennyire a rezsicsökkentés: gátlástalan átverése az embereknek – fakad ki J. néni. – A rezsicsökkentés csak a csekély értelmű medvebocsoknak jelent megtakarítást, hiszen a közüzemi szolgáltatók több ezer milliárdos veszteségét a másik zsebünkből vette ki az állam. De ünnepelünk, mert kaptuk. Gratulálok, kedves polgártársak, ha van még ilyen szó, avagy politikai termék. Előremegyünk, az hétszentség, és Moszkváig meg sem állunk…

Brüsszel, a tabuváros

A gondosórát marketing­pszicholó­giai elemzés alá vetve J. néni lefülelte az Orbán-rezsim szemforgatását. – Nem látom sehol a mondatot: ezt a programot Brüsszelnek köszönhetjük, mert az unióból érkezett rá a pénz. Látok ugyanakkor egy narancssárga hívógombot, amely – ó, be érdekes – Novák Katalin bukott államfő fülbevalójára emlékeztet, csak lekopott róla a Fidesz felirat. Meg is néztem a gyártót, vajon ki hibázott. De gyártót – talán csak figyelmetlen voltam – nem találtam a 35 oldalnyi szövegben, sem a dobozon. Pedig a doboz szép, olyanra szerkesztették, hogy ki ne dobja a mélyen megtisztelt állampolgár, hanem abban őrizgesse a fényképeket vagy a gyógyszereket, tudom is én. Mint ahogy a temérdek dokumentáció is azt az érzetet kelti, hogy itt valami őrületes érték került az emberekhez. Hát a csudát!

J. néni szerint az egyik ismert német márka már 7 ezer forinttól kínál olyan okostelefont – vörös hívógombbal, nem narancssárgával –, amely szükség esetén három számot képes felhívni, sikertelen hívás után automatikusan a következőt.

– Agymosás a végtelenségig, a vörös hívógomb, ami a veszélyhelyzet nemzetközileg elfogadott színe, talán a szocialistákra emlékeztetett volna, ezért a Habony-agytröszt nyilván elvetette – élcelődik J. néni, pedig lehet, hogy nem is jár olyan messze a valóságtól. – A 87 éves Rózsika néni is visszavitte a szerkezetet. Megkérdeztem tőle, Rózsika néni, miért? Azt mondta, azért, mert ronda, neki ez a szar nem kell! – nevet J. néni.

J. néni szerint a gyanútlan unió nem tudja, mire megy a pénze, ezért azt tervezi, levelet ír az Európai Bizottság elnökének. Azon is gondolkodik, hogy Lánczi Tamásnak, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének is előidézi az első értelmes feladatot: a Fidesz külföldi pártfinanszírozásának a vizsgálatát. – Ez konkrét pártpropaganda – mondja J. néni. – Ráadásul nem is kapom meg a szerkezetet, hanem szerződést kötnek velem, hogy meg kell őriznem. Talán még hagyatéki leltárba is be kell vennünk. Ha veszek egy telefont, akkor az az enyém, senkinek semmi köze hozzá. De ezt az olcsó szerencsétlenséget meg úgy felplankolják, mintha hatalmas érték volna.J. néni szerint hallani azt is, hogy a fideszes talpasok viszik ki a gondos­órát a nyugdíjasoknak, ami szerinte finoman szólva is gusztustalan.

Orbán a dobozban

A program egyedülállósága is kétséges a Pest megyei kisnyugdíjas szerint. Német ismerősei beszámoltak neki egy hasonló rendszerről. Csak amögött nem feszített a szövetségi kancellár vagy a tartományi miniszterelnök képe. A program a kezdettől számos aggályt felvetett Magyarországon, ahol a Fidesz már megbukott a választópolgárok listázásával. A 4iG-fejlesztésű gondosóra alkalmas a listák frissítésére, amint a helymeghatározás segítségével akár arra is, hogy választás napján megfigyelje a híveiket, elmentek-e már szavazni. Vagy arra, hogy Orbán Viktor személyesen buzdítsa őket ilyesmire, amire már volt példa.

– Rommá büntetik az ellenzék maradékát, négymilliárdos állítólagos külföldi pártfinanszírozástól hangos a Fidesz-propaganda, miközben Orbánék egy év alatt égetnek el százmilliárdot pártpropagandára – húzza fel magát J. néni. – Én ezt a kormányt módfelett kártékonynak tartom, Kádár még a legnyomorultabb pillanatában sem okozott ennyi szenvedést. Ezek itt nem tesznek mást, mint hogy elrabolnak mindent, és az őket bírálókat sározzák reggel, délben, meg este. Életeket tesznek tönkre egy tollvonással – vallja. J. néni ettől függetlenül igyekszik élesen látni, ha jót tesz a kabinet. A lista nem hosszú, de adott a feladat Kövér László barátai és Mészáros Lőrinc üzletfelei előtt, hogy odategyék magukat, és végre ne csak a saját zsebüket tömjék, vagy olyan kurzust támogassanak, amelyik ezt teszi.

– Egyedül élő, sok betegséggel küzdő, 73 éves nyugdíjasként örülnék a gondoskodásnak. De ezt az államtól úgy kapjam, hogy még csak a horizonton sem tűnik föl az éppen aktuális kormány vagy kormányfő. Ne sertepertéljen körülöttem! Adja önzetlenül, hiszen az én pénzemből van. Ne hozza vissza a pénzemet Orbán Viktor utánozhatatlan rókamosollyal! Fidesz-propagandát csenni rászoruló idősek gondoskodásába: gyomorforgató! Nem kérek belőle! Egyben igazuk van a gondosóra marketingeseinek: a narancssárga nagyon is a veszély színe Magyarországon – összegez J. néni.J. néni barátkozik egy csinos és okos mobiltelefon gondolatával. Amivel nem egy diszpécserszolgálatot tud hívni, ha netán elesik, hanem adott esetben a legközelebbi szomszédot. Időt nyer. És mivel a Fidesztől elzárva nyugodtan alszik, akár még egy kis életet is…

– Akkor gondoskodna rólam a kormány, ha visszahozná a bezárt postánkat, ha nem kétórás helyettesítésben lenne háziorvosunk, vagy ha lenne normális közlekedés, amivel elmehetünk bevásárolni vagy ügyeket intézni – mondja komolyan. – Elvettek tőlünk mindent, és most visszaadnak egy megfigyelőeszközt. Ez a mániájuk. Hát kösz, nem! – csomagolta vissza a dobozba „a Fideszt” J. néni, a 35 oldalas dokumentációjával és Orbán Viktorral együtt.