Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményezett a Budapest-Belgrád vasútban is érdekelt kínai cég leányvállalata ellen

Az eredmények függvényében komoly intézkedéseket hozhat a testület.

Az Európai Bizottság átfogó vizsgálatot kezdeményezett a potenciálisan piactorzító külföldi támogatások ügyében a kínai CRRC Qingdao Sifang Locomotive, az állami tulajdonú CRRC Corporation leányvállalata ellen. Az anyavállalat a Budapest-Belgrád vasútvonal építésében is érdekelt – írja a Portfolio.

A portál az EU-s végrehajtó testület közleménye alapján felidézi, hogy egy előzetes vizsgálatot már lefolytattak Brüsszelben, amelyben megállapították, hogy az anyacégnek a kínai központi költségvetésből adott állami támogatások versenyelőnyhöz juttatta a céget.

Az FSR-rendelet értelmében a vállalatoknak be kell jelenteniük az uniós közbeszerzési pályázatokat, ha a szerződés becsült értéke meghaladja a 250 millió eurót, és ha a vállalat a bejelentést megelőző három éven belül legalább 4 millió euró külföldi támogatásban részesült. A konkrét eset a CRRC Qingdao Sifang Locomotive által a bolgár közlekedési minisztériumnak 20 elektromos vonatra és egy 15 éves karbantartási szerződésre kiírt közbeszerzési pályázatot érint, amelynek értéke 610 millió euró.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a kínai vállalatnak nyújtott pénzügyi támogatás nyújtott-e tisztességtelen előnyt, és ezáltal esetleg torzította-e a piacot. Az eredmények függvényében

A CRRC állami vállalat Magyarországon a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásában vesz részt. Az anyacégnek még egy magyar leányvállalata is volt, a CRRC Industry Investment Co., Ltd. Közvetlen Kereskedelmi Képviselete, amelyet azóta töröltek a jégjegyzékből. A társaság egy másik fiókvállalata, a CRRC Changchun gyártja majd a szerelvényeket a Magyarország és Szerbia közötti vasúti elvárásokra kialakított szerelvényeket. A Portfolio megjegyzi, hogy egyelőre ezen cég ellen nem indult még meg az FSR szerinti eljárást, de ha a Qingdao Sifang Locomotive ügyében kedvezőtlen megállapításokra jut a Bizottság, az a figyelmet a CRRC-csoport többi vállalkozására irányíthatja.