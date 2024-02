Á. B.;

Nem sikerült Ádám Zoltánnak megállapodnia a Corvinussal, folytatódik a per

A vitatott körülmények közt kirúgott tanár többek között munkaviszonyának helyreállítását kérte a bíróságtól.

Megtartották a perfelvételi tárgyalást abban a munkaügyi perben, amit Ádám Zoltán kezdeményezett a Corvinus Egyetem ellen.

Mint a hvg.hu beszámolójából kiderült, csak az iratismertetés negyven percig tartott a Fővárosi Törvényszéken. A volt docens munkaviszonyának helyreállítását, elmaradt munkabérének kifizetését, valamint sérelemdíjat követel korábbi munkáltatójától. Ebben az esetben is kötelező volt egyeztetni a felek közt, ami nem vezetett eredményre, így áprilisban tovább folytatódik a per.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, az oktatót tavaly októberben távolították el azonnali hatállyal az állásából, miután 2023 elején etikai vizsgálatot indított egy befolyásos családból származó hallgató ügyében, aki úgy tehetett vizsgát, hogy nem teljesítette a tantárgyi követelményeket. Az elbocsátást azzal indokolták, hogy az eljárás során Ádám Zoltán szándékosan nem küldött el néhány e-mailt, továbbá a vezetők felé tanúsított hangnemét is kifogásolták. A hallgatók szerint az egyetem vezetése hibát követett el, a docens kirúgása pedig nemcsak az egyetem jó hírnevének ártott, hanem az egyetemi értékeket és etikai alapelveket is aláássa.