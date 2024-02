Marnitz István;

Magyarország;Eurostat;orosz gáz;LNG;

2024-02-20 19:30:00

Miénk a legdrágább orosz gáz

Az Eurostatnál nyilvántartott hét, Oroszországból vezetéken vásárló uniós tagállam közül tavaly decemberben is mi fizettünk a legtöbbet a fűtőanyagért.

EU-szerte tavaly decemberben is Magyarország vásárolta a legdrágábban a vezetékes orosz gázt – számítottuk ki az Eurostat most frissített adatsorából. Eszerint, míg Magyarországra (nálunk bevett mértékegységekre átszámítva) köbméterenként 172 forintért érkezett a fűtőanyag, addig Szlovákiától 166, a csehektől 160, Bulgáriától 150, a litvánoktól pedig nem több mint 71 forintot kért Moszkva a fűtőanyagért. Bár 2022 nyarán Putyin, mondvacsinált indokokkal, elzárta az Ukrajna lerohanása ellen leginkább berzenkedő uniós tagok gázcsapját, többen - így például Magyarország - ma is kapnak orosz vezetékes gázt. (Igaz, néhányuk, például Ausztria, nem szolgáltat gázforgalmi adatot az EU statisztikai hivatalának.) Az Eurostat jelenleg hét ilyet tart nyilván. Rajtuk kívül, némi meglepetésre, hét EU-tagállamba, az oroszoktól, hajókon, cseppfolyósított formában szállított, LNG-nek nevezett földgáz is érkezik. (Görögországba mindkét típus eljut.)

Mindezek közül decemberben kimagaslóan a legtöbb, 835 millió köbméter, Magyarországra jutott el. A második legnagyobb, visszagázosítás után 465 millió köbméternek megfelelő mennyiséget, LNG-ként, a spanyolok vették az oroszoktól. Az összesített sorrend harmadik helyezettje Szlovákia: északi szomszédunk vezetéken 295 millió köbméter orosz gázt vett. Utána következnek a belgák 263 millió köbméternek megfelelő LNG-vel, illetve az olaszok 225 millió köbméter vezetékessel. A Bulgáriába érkező, jelképes, 20 millió köbméter annak tükrében kissé fura, hogy a balkáni állam ellátását 2022-ben Moszkva elvileg teljesen beszüntette. Bár a csehek ennyire nem vívták ki Putyin haragját, decemberben mégis csak 13 millió köbméterre tartottak igényt. A közép-európai állam tehát sikeresen váltott új beszállítókra. Mindezek fényében nyilvánvaló, hogy a hozzánk érkező mennyiség jelentősen meghaladta az évszaknak megfelelő igényeinket. Magyarországra decemberben több orosz gáz érkezett, mint az Eurostatnál nyilvántartott, az onnan csövön ellátott többi tagállamba összesen.

Az oroszok LNG-árai élesen cáfolják azt a kormányzati beállítást, miszerint a vezetékes gáz lenne a legolcsóbb. A cseppfolyós földgáz légnemű-köbméterre vetített árai ugyanis az olcsóbbak közé tartoznak. Igaz, mindkét halmazban akadnak kivételek. Míg az oroszok, a múlt év utolsó havában, ha csak másfélmillió köbméter erejéig is, de a legolcsóbban, vezetéken át, a litvánoknak mérték a fűtőanyagot, a legtöbbet – utóbbi több mint háromszorosát - éppenséggel a hollandok fizettek az orosz LNG-ért. Ez azt a – szintén főképp a kormányholdudvar által terjesztett – tévhitet cáfolja, miszerint nálunk csak drágább lehetne a fűtőanyag a sok gázszerződésben irányadóként tekintett hollandokénál. Az árak eloszlása mindazonáltal leginkább azt bizonyítja, hogy az oroszok, a kölcsönös háborús ellenérzések dacára, tényleges versenykörülményeknek kitéve, könnyűszerrel szabnak barátságosabb tarifát. Ellentétben Magyarországgal, amely, bár hatalmas áldozatok árán, de minden erejével igyekszik megtartani az ukrajnai agresszor jóindulatát, ezt Putyin a lehető legmagasabb tarifával „díjazza”.