Marnitz István;

Magyarország;szeptember;orosz gáz;felár;2023;

2023-12-02 11:33:00

Ömlik be az orosz gáz Magyarországra, szeptemberben négy éve nem látott mennyiségű fűtőanyagot kaptunk Vlagyimir Putyintól

A tőzsdei árnál változatlanul kissé drágábban.

Szeptemberben, forintalapon, az augusztusi 7 százalékról újfent 9 százalékra ugrott az orosz gáznak az irányadó tőzsdei szinthez viszonyított felára – számítottuk ki a KSH által most frissített külkereskedelmi adatbázis alapján. A sáp mértéke, a 2017 vége óta számolt, 8 százalékos átlagnál némiképp kedvezőtlenebb.

Amiként arra – ellentmondásos kormány-nyilatkozatok után - eddigi felméréseink rávilágítottak, adott havi orosz gázárunk a TTF nevű holland gáztőzsde két hónappal korábbi szintjén alapul. De számításainkból az is nyilvánvalóvá vált, hogy Putyin az irányadó piaci árnál rendre közel tizedével többet kér tőlünk a fűtőanyagért. (Bár a nyáron Gulyás Gergely kancelláriaminiszter határozottan tagadta, hogy mi az irányadó tőzsdei is árnál drágábban kapnánk az orosz gázt, állítását semmivel sem támasztotta alá.) A szeptemberi helyzetkép hasonló. Míg a TTF-en, júliusban, átszámítva, átlag 105 forintot kértek a fűtőanyag köbméteréért, addig az oroszok, ez alapján, két hónapra rá, szeptemberben, ránk 115 forintos tarifát szabtak. De Putyin magyar felára abban is tetten érhető, hogy míg a júliusi TTF egy hónap alatt 9, addig szeptemberi orosz tarifánk csak 6 százalékkal esett. Ehhez képest, míg a „rezsicsökkentett” lakossági gáztarifán belül a tőzsdeivel összevethető hányad körülbelül 50, addig az átlagfogyasztás feletti, „lakossági piaci áron” belüli tétel 550 forintra tehető. Míg tehát a gáz orosz beszerzési ára az átlagfogyasztás alatti, rezsicsökkentett tarifát szeptemberben is körülbelül kétszeresen meghaladta, addig a „lakossági piaci ár” immáron körülbelül ötszörösére rúgott. Bár a kormány a „lakossági piaci ár” tavaly augusztusi bevezetésekor azt ígérte, hogy ez a tarifa majd követi a világpiacot – a tétel elnevezése hovatovább máig ezt sugallja -, a tőzsde már egy éve e szint alá került, a kabinet mégse lépett. Bár Gulyás Gergely szerint félévenkénti felülvizsgálatuk épp e hónapban esedékes, annak figyelembe vételével, hogy júniusban nem csökkentettek, az annál némiképp magasabb mostani tőzsdei szintek mellett egy ilyen döntés némi következetlenséget mutatna.

A hollandok saját, de a magyar kormány kommunikációjában is használt mértékegységei szerint amíg a TTF júliusban 29 eurón állt, addig az oroszok 32 eurót kértek tőlünk.

A leszállított mennyiségnek a magyar kormány „jó magaviseletéért” cserébe a Kreml által már ígért emelését immár a statisztikák is igazolják. Szeptemberben – amiként arra a 24.hu Eurostat-alapú, novemberi elemzése is felhívta a figyelmet - bődületes mennyiség, 841 millió köbméter érkezett hozzánk Oroszországból. Ez a – rendkívül feszült – tavalyi év hasonló időszakában érkező szint több mint kétszerese, illetve a kormány négy évvel ezelőtti, emlékezetes, végül alaptalannak bizonyuló nagy tárolótöltési pánikja óta a legnagyobb havi adag. Idén eddig 4,4 milliárd köbméter gázt kaptunk Oroszországból, ami 71 százalékkal haladja meg a tavaly szeptemberig érkezett, 2,6 milliárd köbmétert. Sőt, egy napnyi adaggal túllépte már a tavalyi, egész éves mennyiséget is. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása szerint szeptemberben 13 százalékkal 6 milliárd köbméterre nőtt a hazai tárolókba töltött gáz mennyisége, ami 93 százalékos telítettséget jelentett. A letárolt mennyiség idén novemberben eddig soha nem látott, 6,43 milliárd köbméteres szinten tetőzött. A helyzet ugyanakkor egyre inkább felveti annak lehetőségét, hogy Magyarországról további államokhoz is kerülhessen orosz gáz.

A vélhetőleg a 2021. októberétől hatályos, 15 éves magyar-orosz gázbeszerzési megállapodástól sem független orosz felár jelentőségét még inkább érzékelteti, hogy ha ugyanazt a mennyiséget két hónappal korábban a tőzsdén vesszük meg, számításunk szerint idén 73 milliárd forinttal jobban jártunk volna. (Ugyane számítás tavaly 193 milliárd forintos veszteséget mutat.) Ha az adott havi mennyiséget nem a két hónappal korábbi, hanem az azonos időszak tőzsdei árán számoljuk, akkor a magyar-orosz szerződésnek csak idén eddig 321 milliárdos veszteség tudható be. Igaz, a tőzsdei árak hullámzása nyomán az összeg szeptemberben éppenséggel 16 milliárddal csökkent.

Lapunk tavaly január vége óta, havonta közöl az Orbán-kormány által titkosnak mondott orosz gáztarifánkra vonatkozó becslést. Bár úgy kormányzati, mint „független szakértői” oldalról, sorozatunkat számos támadás érte, módszertanunk mindeddig nem szorult semminemű módosításra. Egyszersmind a felméréseink révén mára több élesen cáfolt, valótlan kormányzati állítás kikopott a propagandából. Számításainkat köbméterenként 34 megajoule-os fűtőértéken végeztük.