Szalai Anna;

2024-02-20 05:50:00

Éppen oda költöztették az érdi védőnőket, ahol a Fidesz polgármester-jelöltjének egyesülete is működik

December végén pánikszerű gyorsasággal költöztettek hat kilométerrel arrébb, a város másik végébe 7 védőnői körzetet a szolgálat államosítása után.

Sok száz érdi ingatlan közül éppen ott sikerült helyett találni az ellenzéki választókörzetként számon tartott Parkváros kismamáit és kisgyermekes családjait ellátó védőnői szolgálatnak, ahol a fideszes polgármester-jelölt Kardosné Gyurkó Katalin civil egyesülete is működik.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, december végén pánikszerű gyorsasággal költöztettek hat kilométerrel arrébb, a város másik végébe 7 védőnői körzetet a szolgálat államosítása után. Így most a téli időben, nyáron pedig majd a tűző napsütésben kell oda-vissza 12 kilométert gyalogolniuk, babakocsit tolniuk, buszozniuk az autóval nem rendelkező várandósoknak és kismamáknak.

Pedig a szolgálatnak eddig helyet adó épület magántulajdonosa továbbra is biztosította volna a helyiségeket, sőt még azt is felajánlotta, hogy felújítja az épületet, bérleti díjként pedig rábólintott arra, amit a védőnői szolgálatot átvevő Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház ajánlott. Csőzik László érdi ellenzéki polgármester pedig levélben kérte Bedros J. Róbert kórházigazgatót a döntés újragondolására, de válaszra sem méltatták.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) és a kórház a költözés mellett döntött, mondván, az új bérlemény az érdi szakrendelő mellett van, ahová a kismamák csípőszűrésre viszik a gyerekeket (ez egy alkalom összesen – a szerk.), olcsóbb és kulturáltabb körülményeket biztosít. Az csak most derült ki, hogy az új védőnői telephely éppen abban az épületben van,

A folyamat részeként a tavaly szeptemberben Budapestről Érdre átköltöztetett, e-sportokat népszerűsítő HunGame Esport Sportegyesület a székhellyel együtt nevet, tevékenységi kört és elnököt is váltott – hívta fel a figyelmet az Átlátszó. Az immáron Érdre bejegyzett ÉRteD Családbarát Egyesület fő célja az, hogy „egy valódi, és saját értékeit ismerő közösséggé” formálja az alvóvárosként működő Érdet. Ehhez 2023. decemberében kilencmillió forint támogatást is nyertek a Városi Civil Alaptól. Az ÉRteD működteti az idén január utolsó napján megnyílt Érdi és Környéki Civil Irodát is. Ahogy a megnyitón Szalay-Bobrovniczky Vince – az azóta lehetséges köztársasági elnök-jelöltként is szóba került Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter testvére –, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében kiemelte, Kardosné Gyurkó Katalin „hármas civil minőségében” volt jelen:

Utóbbi megbízatását egyébként buzgó reformátusként még Balog Zoltán minisztertől kapta. Balog egyébként a Polgári Magyarországért Alapítvány elnökeként 2018-ban díjazta is Kardosné Gyurkó Katalin közösségépítő munkáját. A díjátadón Novák Katalin állt mellette. Az elismerés körbejár. Ugyanazon évben Kardosné adta át Novák Katalin akkori család- és ifjúságügyért felelős államtitkárnak a NOE-díjat.

A NOE-elnök számos rendezvényen tűnt fel fideszes potentátok oldalán. A kormánypárti beágyazottságot mutatja az is, hogy az érdi civil iroda megnyitójára Aradszki András (KDNP), a térség országgyűlési képviselője is elment. A védőnőket pedig éppen a fideszes támogatást élvező civil iroda mellé költöztették. A Felső utca 43. számú épület alsó szintjének már az előtérében nagy tábla hirdeti a ÉRteD Egyesület helyiségeit. Innen indul a lift a harmadikra a védőnőkhöz és az egyesület irodáihoz, helyiségeihez. Így a védőnői szolgálattal egy szinten működik az ÉRteD Egyesület egyszülős klubja, az érdi hungarikum klub, de itt tartják a „civil közösségi tér” gerinctorna, ringató és pillangótánc foglalkozásait is.

A polgármesteri kampány azonban csaknem elbukott, mielőtt elkezdődött volna. Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnökeként ugyanis azt írta egy Facebook-posztjában a K. Endre kegyelmi döntése nyomán kitört botrány kellős közepén, hogy „a pedofília minden formáját elutasítom. Elnök Asszony kegyelmi döntését tiszteletben tartjuk”. Igaz, nem sokkal később törölte az utolsó mondatot, mondván, félreérthető volt. Az RTL kérdésére azután még hozzátette: „a poszt egyetlen mondata változott meg, nem a véleményem”. Novák Katalin és Balog Zoltán azóta lemondott, Kardosné viszont megkezdte kampányát Érden.

Elsöprő támogatással lett befutó a NOE-elnök

Hivatalosan is polgármesterjelölt lett Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke. Az érdi Fidesz a múlt hét végén jelentette be, hogy a szervezet taggyűlése az elnökség javaslatára elsöprő többséggel támogatta Kardosné Gyurkó Katalin indulását. A párt közleménye hangsúlyozta, hogy Kardosné nem pártpolitikus ugyan, de civil szervezeti vezetőként „bizonyította a rátermettségét”.

Kardosné előtt a Fideszen belüli helyi harcok következtében nyílt meg az út a kormánypárti „külsős jelölés” felé – idézte fel a 24.hu. Mint írták, a várost 13 évig irányító volt polgármestert, T. Mészáros Andrást – aki 2019-ben elvesztette a párharcot Csőzik Lászlóval, az ellenzék közös jelöltjével szemben – tavaly leváltották a helyi Fidesz éléről. A városi elnöki poszton utódja Gasparik Gábor lett. Egészen a leváltásáig egyértelműnek tűnt, hogy 2024-ben T. Mészáros megpróbálkozhat majd a revanssal, a portál szerint T. Mészáros a kormánypárt országos vezetésénél is igyekezett támogatókat találni a folytatáshoz, de nem járt sikerrel, és meg kellett elégednie azzal, hogy a ciklus végéig ő vezetheti a Fidesz érdi önkormányzati frakcióját.

T. Mészáros visszavonása után Kardosné neve már tavaly felmerült esélyesként. Az érdi illetőségű NOE-vezető, akiről sokan tudták, hogy kiváló kapcsolat fűzi Novák Katalinhoz, októberben még tagadta, hogy felkérést kapott volna a polgármester-jelöltségre, amit most végül megszerzett.