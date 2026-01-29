Megszületett a Bodnár család ötödik gyereke, négy fiú után egy kislány, Lilien. Így kezdődhetne egy boldog történet, ám a szülők kis híján elveszítették az újszülöttet. Nem egészségügyi probléma miatt, hanem azért, mert a védőnő javaslatára nem akarták hazaengedni a gyereket a miskolci kórházból. Legalább 6000 pár vár olyan gyerekre, mint a maguké – a többi között ezt mondta a miskolci kórház egyik dolgozója a szülőknek. Ötödik gyermeküket csak civil segítők közbenjárásával vihették haza.
December végén pánikszerű gyorsasággal költöztettek hat kilométerrel arrébb, a város másik végébe 7 védőnői körzetet a szolgálat államosítása után.
Csaknem ötezer körzetből nagyjából 650-ben helyettesként dolgozik a védőnő, miközben sok helyen gyermekorvos sincs – tudta meg a Népszava.
Hétszázból heten örülnek – derült ki a Független Szakszervezet lapunkhoz eljutott felméréséből.
Egy hónap múlva már az állam működteti a védőnői szolgálatokat.
Egy adatbekérő irat tanúsága szerint kamerafelvételekről is szó van.
Nemcsak a pedagógusoknak nehezebb az életük a járvány alatt: az újszülötteket, kisgyerekeket ellátó védőnők sem találkozhatnak személyesen az általuk gondozott családokkal.
A tanfolyamon nem kötelező részt venni, de életmentő lehet a megszerzett tapasztalat.
A védőnőkre is ki kell terjeszteni az egészségügyi bértábla hatályát - ezt Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke közöte az állami tévé reggeli műsorában.
A szakdolgozói kamara írásban is javasolta, hogy az állam címkézve utalja át az önkormányzatoknak a védőnők bérkiegészítésére szánt összeget, így a dolgozók hozzájuthatnának a havi 35 ezer forinthoz. Ezt látnák megoldásnak a települések is, de az állam nem lépett, ezért a védőnők megkezdték a sztrájk előkészítését. Ha pénzt sem kapnak és a méhnyak-szűrésekre is kötelezik őket, még többen elhagyják a pályát.
A gyermekvédelmi szabályok szigorítását kezdeményezi a térség fideszes országgyűlési képviselője a Gyöngyösön május 12-én meghalt másfél éves kislány halála miatt. A gyermek sajtóinformációk szerint súlyosan alultáplált volt. A szülőket múlt csütörtökön a rendőrök emberölés gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették.
A szakmai kollégiumi rendszeren belül önálló védőnői tagozat jön létre, és a vállalkozásban dolgozó védőnők is mentesülhetnek az iparűzési adó megfizetése alól - mondta az egészségügyért felelős államtitkár szombaton a Parlamentben.
Az MSZP szerint miközben Pelczné Gáll Ildikó európai szinten is egyedülállónak nevezte a védőnői szolgálat tevékenységét, egyidejűleg "Orbán és Lázár tevékenysége nyomán" felfüggesztették a norvég alap pénzeinek kifizetését".