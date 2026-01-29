Nem akarta kiadni a miskolci kórház a családnak az újszülöttet, civil segítők léptek közbe

Megszületett a Bodnár család ötödik gyereke, négy fiú után egy kislány, Lilien. Így kezdődhetne egy boldog történet, ám a szülők kis híján elveszítették az újszülöttet. Nem egészségügyi probléma miatt, hanem azért, mert a védőnő javaslatára nem akarták hazaengedni a gyereket a miskolci kórházból. Legalább 6000 pár vár olyan gyerekre, mint a maguké – a többi között ezt mondta a miskolci kórház egyik dolgozója a szülőknek. Ötödik gyermeküket csak civil segítők közbenjárásával vihették haza.