2024-02-19 21:28:00

Több uniós országban is bekérették az orosz nagykövetet Alekszej Navalnij halála miatt

Egyelőre nem érkezett információ, hogy a magyar kormány készül-e hasonló lépésre.

Németország, Spanyolország, Svédország, Finnország és három balti állam külügyminisztériumai hétfőn bekérették a helyi orosz diplomáciai képviseletek vezetőit Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető múlt heti halálának ügyében - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A balti országok külügyminiszterei közös nyilatkozatban tudatták, hogy a Tallinnban, Rigában és Vilniusban folytatott megbeszéléseken elítélték Navalnij halálát, és hangsúlyozták, hogy a Kremlt teszik felelőssé a történtekért. Felszólították egyben Oroszországot, hogy teljeskörűen tárja fel az ellenzéki vezető halálának körülményeit, és adja ki holttestét Navalnij családjának.

Bírálták a márciusi orosz elnökválasztást is, amely szerintük nem lesz sem szabad, sem tisztességes. Tekintettel az ellenzék és a független sajtó teljes elnyomására és a hiteles alternatív jelöltek és a nemzetközi megfigyelők hiányára, ezek a választások nélkülözni fognak minden demokratikus legitimitást" - közölték a balti államok diplomáciai vezetői. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területeken nem fogják elismerni a voksolást, sem annak eredményét. Németország, Spanyolország, Finnország és Svédország és is bekérette a nap folyamán az orosz nagyköveteket. A finn külügyi tárca az X-en közölte, hogy Oroszország felelősségét hangsúlyozták Navalnij halálában, és felszólították a moszkvai vezetést alapos és átlátható vizsgálat lefolytatására, valamint az összes politikai fogoly szabadon engedésére.

Stockholmban Tobias Billström svéd külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak cselekednie kell az oroszországi politikai elnyomás ellen, és arról tájékoztatta a bekéretett nagykövetet, hogy a svéd kormány kezdeményezte Moszkva elleni újabb szankciók lehetőségének megvitatását európai szinten.

Madridban nem közölték, hogy pontosan mikor kérették be a külügyminisztériumba Jurij Klimenko orosz nagykövetet. José Manuel Albares spanyol külügyminiszter már pénteken követelte Navalnij halála körülményeinek tisztázását. A német kormány részéről az Oroszországban bebörtönzött politikai aktivisták szabadon engedését sürgették. A minisztérium szóvivője különösen megdöbbentőnek nevezte, hogy az orosz hatóságok őrizetbe veszik azokat, akik virágot helyeznek el Navalnij emlékhelyén.

Az Alekszej Navalnij és az orosz kormány más bírálói ellen politikailag motivált eljárások, valamint az őrizet embertelen körülményei megmutatják, mekkora brutalitással jár el az orosz bíróság a máskéntgondolkodók ellen, és meddig képes elmenni (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) azért, hogy elnyomja Oroszországban a szólásszabadságot - jelentette ki sajtótájékoztatóján a szóvivő. Az osztrák külügyminisztérium ugyanakkor egyelőre nem tervezi az orosz nagykövet bekéretését az ügyben, ehelyett uniós szankciókat követel a Navalnij haláláért felelős személyekkel szemben - közölte a bécsi diplomáciai tárca szóvivője az APA osztrák hírügynökség megkeresésére.

Londonban már pénteken este a külügyminisztériumba kérették a vezető orosz diplomatákat, hogy tiltakozzanak Navalnij halála miatt.