2024-02-19 13:43:00

Gyilkosságot kiált Alekszej Navalnij özvegye, folytatni akarja a férje munkáját

Julija Navalnaja szerint az ellenzéki politikai aktivistát novicsokkal mérgezték meg. A holttesthez egyelőre nem engedik oda az ellenzéki vezető hozzátartozóit, a halottasházban nem válaszoltak arra a kérdésre, egyáltalán ott van-e a politikus holtteste. A Kreml szóvivője eközben közölte, elfogadhatatlanok a nyugati vezetők Vlagyimir Putyin orosz elnök felelősségéről szóló, ellenszenves közlései

A néhai orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij hozzátartozóit már harmadik napja nem engedik hozzáférni a holttesthez – közölte hétfőn az elhunyt politikus szóvivője, hozzátéve, hogy édesanyját nem engedték be a halottasházba, ahol vélhetően a holttestet őrzik.

– Alekszej anyja és az ügyvédei ma kora reggel érkeztek a halottasházba. Nem engedték be őket. Az egyik ügyvédet szó szerint kilökték az épületből. Amikor megkérdeztük a személyzetet, hogy Alekszej holtteste ott van-e, nem válaszoltak – közölte az MTI szerint a közösségi médiában Navalnij szóvivője, Kira Jarmis.

Beszámolója szerint a nyomozók arról tájékoztatták az édesanyát és ügyvédeit, hogy a Navalnij halálával kapcsolatos vizsgálatot meghosszabbították.

– tette hozzá.

A BBC eközben arról ír, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, folyamatban van a nyomozás, de hétfő reggelig még nem érkezett eredmény Navalnij halála ügyében. Hozzátette, hogy a vizsgálat „az orosz törvények szerint zajlik”. A nyugati vezetők Vlagyimir Putyin orosz elnök felelősségéről szóló közléseit úgy kommentálta, teljesen elfogadhatatlannak tartják az efféle ellenszenves kijelentéseket.

Voltak, akik több napos börtönbüntetést, míg mások pénzbírságot kaptak.

A 48. életévében járó, börtönbüntetését töltő ellenzéki vezető halálhírét pénteken közölte az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN). A közlemény szerint Navalnij séta után rosszul lett, és eszméletét vesztette a Harp településen lévő 3. számú büntetőtelepen. Hozzátették, hogy a mentők újraélesztési kísérletei nem jártak sikerrel.

A politikus holttestét a korábbi tájékoztatás szerint a szibériai Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben található büntetőtelepről Szalehard városába, a körzet székhelyére vitték a haláleset kivizsgálásával megbízott orosz nyomozók. Navalnij édesanyja és ügyvédje már szombaton elment a helyszínre, de az zárva volt. – Az ügyvéd felhívta az ajtón lévő telefonszámot. Azt mondták neki, hogy ma ő a hetedik telefonáló. A holttest nincs ott – mondta akkor a politikus szóvivője, hozzátéve, hogy az orosz törvények értelmében az elhunyt elítéltek holttestét a halál után két napon belül át kell adni a családnak.

Mindeközben a meghalt ellenzéki vezető özvegye, Julija Navalnaja videónyilatkozatában egyértelműen gyilkossággal vádolta meg az orosz hatóságokat – írja a Sky News. Alekszej Navalnij özvegye azt állítja, hogy férjét most is novicsokkal mérgezték meg. Szerinte a hatóságok azért rejtették el a holttestét, hogy eltűnjenek az idegméreg nyomai. – A férjemet nem lehetett összetörni, és Putyin pontosan ezért ölte meg. Az elnök szégyenletes, gyáva, nem mert a szemébe nézni vagy egyszerűen kimondani a nevét – mondta az asszony, aki gyásza ellenére elszánt, hogy ő viszont megnevezi majd a gyilkosok nevét, és a gyilkosság okát.

Az özvegy ezzel együtt férje támogatóit fel is szólította, hogy álljanak mellé, érzzék át a dühét, a haragját, a gyűlöletét azok iránt, akik meg merték ölni – ahogy mondta, „a jövőnket”.

Mint megírtuk, a Novaja Gazeta nevű független orosz lapnak nemrég meglepő eseményekről számolt be az IK-3-as, Szibériában található börtöntelepnek az egyik lakója. A rab szerint Alekszej Navalnij halálának éjszakáján előre hozták a cellák átkutatását, mindenkit bezártak, megtiltották a barakkok közti mozgást és szigorítottak a biztonsági intézkedéseken. Késő este hallották, hogy autók hajtanak be a börtön területére, de a cella ablakából nem lehetett semmit sem látni. Másnap reggel az őröknek az első dolga az volt, hogy ismét alaposan átkutassák a cellákat. Lefoglalták a telefonokat, a kártyacsomagokat, valamint azokat a tilalmazott fűtőtesteket is, amelyek felett korábban szemet hunytak. Pénteken délelőtt a fogvatartottak közt elterjedt a politikus halálhíre, ekkor még nem érkezett meg a mentő, csak azt követően, hogy bejelentették a történteket.