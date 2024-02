P. L.;

gyermekvédelem;ombudsman;pedofília;Balog Zoltán;bicskei gyermekotthon;

2024-02-20 15:20:00

Balog Zoltánnak már 2012-ben jelezte az ombudsman a bicskei gyermekotthonban történteket

Ezek után a javaslatára kitüntették Vásárhelyi Jánost.

„Szabó Máté az emberi erőforrások miniszterét kérte, hívja fel a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók figyelmét a gyermekvédelmi törvényben foglalt jelzési és együttműködési kötelezettség teljesítésének jelentőségére” - egyebek közt ez olvasható az alapvető jogok biztosának AJB-3091/2012. számú ügyben készült jelentésében, amit a 444 ismertetett.

Az ombudsmani jelentés a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekkel kapcsolatos panaszokat tekinti át, részletesen kielemezve a 2011-ben és 2012-ben történt eseményeket. Két fő megállapítása a következő:

Mint ismert, a pedofil igazgatót, Vásárhelyi Jánost a szexuális zaklatásról szóló jelzések, a nyomozás és az ombudsmani vizsgálat ellenére sem függesztették fel a pozíciójából ekkor, helyette kétszer is kitüntették. Előbb 2015-ben Bárczy István-díjjal jutalmazták, majd 2016-ban Balog Zoltán javaslatára megkapta a Magyar Bronz Érdemkeresztet is. Vásárhelyi János egészen 2016-ig maradt a pozíciójában, s csak azután kellett távoznia, hogy egyik korábbi áldozata vonat elé vetette magát, amelyet követően újra kirobbant az ügy. Vásárhelyi még a vizsgálat idején is az intézményben lakott.