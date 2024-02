Juhász Dániel;

gyermekvédelem;szexuális visszaélések;kerekasztal;fáklyás felvonulás;bicskei gyermekotthon;Egységes Diákfront;Országos Közös Akarat (OKA);

2024-02-20 19:20:00

„A hazai gyermekvédelem helyzete súlyos és aggasztó”

Megtartotta első ülését kedden az Országos Közös Akarat (OKA) és civilek – köztük szexuális bántalmazások túlélői – által életre hívott gyermekvédelmi kerekasztal, melynek célja, hogy ne fordulhassanak többé elő olyan esetek, amelyek a bicskei gyermekotthonban történtek.

A gyermekvédelem elhanyagolt helyzetére Novák Katalin államfő kegyelmi döntése irányította rá ismét a figyelmet: az államfő tavaly kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon pedofilügyeit eltussoló egykori igazgatóhelyettesnek.

A civilek most azért fogtak össze, hogy a problémák feltérképezésével szakmai javaslatokat fogalmazzanak meg a gyermekvédelmi rendszer megerősítése érdekében. A kerekasztalon civil szervezetek, szociális szakemberek és áldozatok is részt vettek. Utóbbiak közé tartozik Pion István költő, újságíró is, aki a kerekasztalt követő sajtótájékoztatón egyebek mellett arról beszélt, saját tapasztalatból is ki tudja jelenteni, hogy a hazai gyermekvédelem helyzete súlyos és aggasztó, és azt érzi, ezt egyre inkább látja a társadalom is. Szerinte a problémák megoldásához teljes társadalmi konszenzusra van szükség.

Herczog Mária gyermekvédelmi szakember szerint ezt a konszenzust nem lesz egyszerű megteremteni, pedig a gyermekvédelem kérdésében szerinte is elengedhetetlen a társadalmi párbeszéd. Ugyanakkor abban bízik, segítséget jelenthet a döntéshozóknak és a törvényeket alkalmazóknak is, ha megismerik a részletes problémákat. A kerekasztalon szó volt a gyermekvédelem struktúrájáról, az ellenőrzési rendszerekről, a finanszírozás és az emberi erőforrások kérdéséről, az állami feladatokról és a civil szervezetek, szakemberek szerepéről, a jogi keretekről. Az áldozatok pedig arról számoltak be, mire lett volna szükség ahhoz, hogy gyermekként biztonságban érezzék magukat, és hogy ki merjenek állni az őket ért bántalmazások, sérelmek ellen.

Szilágyi Kitti, az OKA egyik képviselője hangsúlyozta, a közös munka nem ért véget kedden. A második körben a politikai pártok képviselőit vonják be a folyamatba, arra kérve őket, hogy dolgozzanak ki saját javaslatokat. Az Egységes Diákfront képviselője, Kiss Gergő emlékeztetett: február 21-én, szerdán fáklyás felvonulást tartanak Budapesten, kiállva a bántalmazott fiatalok mellett. A demonstráció délután ötkor a Szent Gellért tértől indul, innen vonulnak át a Miniszterelnökség épületéhe