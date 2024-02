P. L.;

Orbán-kormány;Gál Kinga;államfőjelölt;Lomnici Zoltán;

2024-02-21 20:28:00

Gál Kinga és a hírhamisító Papp Dániel által kiretusált Lomnici Zoltán neve is felvetődött a Fidesz lehetséges államfőjelöltjeként

Gyorsan kell dönteni.

Zajlik a találgatás arról, hogy ki lesz a Fidesz új köztársasági elnök-jelöltje. Az atv.hu most bedobott két új nevet dobott be a köztudatba.

A portál felidézi Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető bejelentését, amely szerint a kormánypárt a parlamenti ülésszak kezdete előtt kihelyezett frakcióülést tart február 21-22-én Balatonalmádiban. Az ülés kiemelt napirendi pontjai között szerepel az új államfőjelölt személyéről szóló frakciódöntés.

A portál felsorolta azokat, akiknek a neve eddig felvetődött: Kövér László, Semjén Zsolt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Navracsics Tibor, Martonyi János és Varga Mihály szerepelt a találgatásokban. Előkerült Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, valamint Maróth Miklós orientalista professzor neve is, az atv.hu pedig a fideszes forrásai alapján most arról számol be, hogy szóba került egy új név, Lomnici Zoltán alkotmánybíró, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke is. Ő a többi között arról ismert, hogy Papp Dániel, az MTVA hírhamisító vezérigazgatója még az állami média hír- és hírháttér műsorainak főszerkesztőjeként kiretusáltatta Lomnici Zoltán arcát egy Tőkés Lászlóval készült beszélgetés hátteréből. Az ügyből azt követően lett botrány, hogy a riportot készítő munkatárs kitálalt, miszerint felsőbb utasításra kellett eltávolítani Lomnici Zoltánt az adásból, ugyanis szerepelt Élő Gábornak, az MTI Hírcentrum akkori igazgatójának a nem kívánatos személyeket tartalmazó feketelistáján. Élő Gábort az ügy miatt kirúgták, de nem engedte el a kezét a rendszer, ugyanis nem sokkal később a Magyar Nemzet online főszerkesztője lett. Papp Dánielt előbb szintén felmentették, valójában azonban a karrierje csak ezt követően kezdett el igazán szárnyalni, 2018 óta az MTVA vezérigazgatója.

Az atv.hu egy másik kormánypárti forrása Gál Kinga Fidesz alelnökét és EP-képviselőjét is az esélyesek közt említette, de a portál úgy tudja, ez még nyitott a kérdés.

Az Index mindeközben arról írt, hogy a lehetséges köztársaságielnök-jelöltekről készített közvélemény-kutatás eredménye nem támasztja alá Orbán Viktor terveit és elképzeléseit. Múlt héten Navracsics Tibor, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Merkely Béla és Maróth Miklós népszerűségéről szondáztatták az embereket . Ennek eredménye szerint Navracsics Tibor megítélése látványosan javult, Orbán Viktor azonban fontosabbnak tartja, hogy a jó EU-s kapcsolatokkal is rendelkező közigazgatási és területfejlesztési miniszter a kormányban maradjon. A lap úgy tudja, Szalay-Bobrovniczky Kristófra is inkább a kormányban számít a miniszterelnök.