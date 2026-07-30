Tóth Máté a Fidesz-közeli Patriótában is vendégeskedett már, ahol történetesen a klímaváltozást kérdőjelezte meg.
Bujdosó Andrea szerint most lesz lehetőség társadalmi konzultációra, majd jelezte: köztársasági elnököt még soha ilyen demokratikus módon nem választottak.
E szerint a volt igazságügyi miniszter tudása, tapasztalata és erkölcsi tekintélye alkalmassá teszi a demokratikus intézmények iránti közbizalom erősítésére.
A miniszterelnök az új alkotmány elfogadásáig szóló, átmeneti megbízatásról fog egyeztetni.
Deutsch Tamás pedig EP-listavezető lesz Varga Judit helyett.
Gyorsan kell dönteni.
Akár már ma „bemondhatja” a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja, kit ajánl a pedofil botrány nyomán lemondott Novák Katalin utódjának, ám a döntés valójában a kormányfőé – mondja lapunknak a politikai elemző.
Az előzetes tájékoztatás szerint a svédek NATO-csatlakozásáról nem ejtenek szót.
Azt remélik, hogy így alternatívát tudnak mutatni az Orbán-rendszerrel, s annak pártkatonáival szemben.
A pártok elvárják a Fidesztől, hogy tegye lehetővé jelöltjük beszédét a választás előtt a Parlamentben.
A jogász-közgazdász lett az közös nevező. Ellenfelét, a fideszes Novák Katalint – a Publicus felmérése szerint – a közvélemény még Áder Jánosnál is megosztóbbnak látja.
A 79 éves jogász-közgazdász elfogadta a jelölést.
A leendő köztársasági elnök világossá tette, ha egy kétharmados törvényt feles többséggel változtatna meg az országgyűlés, azt nem fogja szentesíteni.
A Fidesz volt alelnöke bízik abban, hogy meg tud felelni az elvárásoknak.
Ez a miniszteri posztjáról idő előtt lemondó politikusnak is jár.
A miniszter szerint a baloldali politikusok nem tisztelik a nőket.
A jelölést köszönettel elfogadja.
A politikai elemző már azt is sejteni véli, hogy mit lenne érdemes tennie a kormányváltóknak.
Finoman szólva sincsenek elragadtatva, hogy a Fidesz politikusa foglalja el a Sándor-palotát.
A francia konzervatív államfőjelölt a körülötte kialakult korrupciós botrány és az ellene kilátásba helyezett ügyészségi vizsgálat dacára sem mond le az államfőjelöltségről, a konzervatívok egyetlen reménye, Alain Juppé bordeaux-i polgármester, akit Fillon az előválasztáson nagy fölénnyel legyőzött, nem kíván beugróként indulni.
Nem a mások óhaját, hanem saját meggyőződésemet követem - jelentette ki Majtényi László, az ellenzéki pártok által támogatott államfőjelölt hétfői közleményében, amit válaszul küldött Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő kérdéseire.
Beijedhettek a Majtényi László mögött létrejött, eddig példátlan ellenzéki egységtől, így megakadályozná a Fidesz-KDNP, hogy a civil-ellenzéki köztársasági elnökjelölt szerepében szólalhasson föl bármiféle rendezvényen március 15-én. Néhány nappal korábban ugyanis már újrázó államfővé emelné a kormányoldal Áder Jánost.
A Jobbik nem kíván államfőjelöltet állítani, mert azt szeretné, hogy közvetlenül a magyar emberek dönthessenek arról, ki méltó erre a posztra - mondta Volner János, a Jobbik frakcióvezetője vasárnapi sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Nincs ugyan még formális döntés, de „több mint biztos”, hogy az RMDSZ önálló jelöltet indít a decemberi államfőválasztáson, írja a Mediafax román hírügynökség.
A szlovák kormánypárt, a baloldali Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) elnökjelöltjeként indul a jövő tavaszi államfőválasztásokon Robert Fico jelenlegi kormányfő - jelentette be a ő maga miniszterelnöki évértékelő beszéde során szerdán Pozsonyban. Egyelőre nem tisztázott, hogy Fico mikor és kinek adja át a kormány vezetését.
Megerősítette a Magyar Közösség Pártjának (MKP) Országos Tanácsa (OT) Bárdos Gyula államfőjelöltségét - jelentette be a testület szombati ülését követő sajtótájékoztatón a felvidéki magyar párt vezetése Pozsonyban.
Még nincs döntés a jelölt konkrét kilétéről, az viszont biztos, hogy a jövő évi szlovákiai elnökválasztáson a Magyar Közösség Pártja (MKP) saját jelöltet indít- jelentette be tegnap közleményben az MKP. A felvidéki magyar alakulat november 25-én értkelte ki a megyei választások eredményét és döntött a saját jelölt indítása mellett.