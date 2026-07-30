Patthelyzet Párizsban

A francia konzervatív államfőjelölt a körülötte kialakult korrupciós botrány és az ellene kilátásba helyezett ügyészségi vizsgálat dacára sem mond le az államfőjelöltségről, a konzervatívok egyetlen reménye, Alain Juppé bordeaux-i polgármester, akit Fillon az előválasztáson nagy fölénnyel legyőzött, nem kíván beugróként indulni.