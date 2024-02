nepszava.hu;

Orbán Viktor;NATO-főtitkár;Joe Biden;Mark Rutte;Jens Stoltenberg;

2024-02-22 18:32:00

Erős támogatással indulhat a NATO főtitkári székéért Mark Rutte

Belső információk szerint Joe Biden amerikai elnök, de London, Párizs és Berlin is támogatja Ruttét, akit a magyar kormányt ért korábbi éles bírálatai miatt Orbán Viktor korábban gúnyosan „holland fickónak” nevezett.

Erős pozícióból indulhat a NATO főtitkári székéért Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnök, aki az októberben az észak-atlanti szövetség éléről távozó Jens Stoltenberg utódja lenne – írja a Reuters, kiemelve, hogy az új főtitkárnak amúgy is jelentős kihívásokkal kell szembenéznie. Ez alatt leginkább a NATO-tagországok töretlen támogatásának fenntartását értik az orosz invázió ellen két éve küzdő Ukrajna mellett, egyben azt a célt, hogy elkerüljék az eszkalációt, amely közvetlenül is bevonná a NATO-t a háborúba.

– Joe Biden határozottan támogatja Mark Rutte jelöltségét – mondta névtelenül egy amerikai tisztviselő, aki szerint Washington jó véleménnyel van a holland kormányfőről. Jellemzése szerint Rutte „mélyen megérti a NATO fontosságát, természetes vezető és kommunikátor, vezetése jól szolgálná a szövetséget ebben a kritikus időszakban”.

Megjegyzik, a novemberi amerikai elnökválasztás után előfordulhat, hogy a következő főtitkárnak Donald Trumppal kell majd együttműködnie, de mint írják, az esélyessé előlépett jelölt korábban a volt elnökkel is jó kapcsolatot alakított ki. Ezzel kapcsolatban idézik is egy múlt szombati nyilatkozatát, amely szerint „azzal kell dolgoznunk, aki a táncparketten van”, Szerinte az európai vezetőknek most már abba kellene hagyniuk hogy „a nyögést, nyafogást és nyavalygást” Trump miatt, inkább arra összpontosítsanak, mit tehetnek Ukrajnáért.

A Reuters felidézte, hogy Mark Rutte mellett korábban kiállt Emmaunel Macron francia elnök is, így Párizs is támogatja őt, ahogy belső információk szerint London és Berlin is. Lengyelország álláspontja egyelőre még ismeretlen, és nem utolsó sorban Magyarországé is kérdéses. Orbán Viktor és holland kollégája között mindeddig rendkívül feszült volt a viszony. A magyar kormányfő éles bírálatai miatt egyszerűen csak „holland fickónak” nevezte Ruttét, aki három éve a gyermekvédelminek nevezett homofób törvény elfogadása után, de már korábban is arról beszélt, hogy Magyarországnak semmi keresnivalója az EU-ban.