Gál Mária;

Vlagyimir Putyin;Alekszej Navalnij;

2024-02-22 19:47:00

Szibériából üzent az oroszoknak Navalnij barátja

Vlagyimir Kara-Murza egy szibériai börtönben raboskodik, sokak szerint ő lehet Putyin elnök következő célpontja.

Ne essenek kétségbe Alekszej Navalnij halála után és folytassák a harcot a demokráciáért, erre kérte csütörtökön az oroszokat a Kreml másik bebörtönzött neves kritikusa, Vlagyimir Kara-Murza, közölte a The Moscow Times orosz emigráns portál. Az orosz-brit állampolgárságú ellenzéki politikus, jogvédő egy szibériai börtönben raboskodik, sokak szerint ő lehet Putyin elnök következő célpontja. Támogatói aggódnak, nem alaptalanul.

Kara-Murza is korábban már két mérgezési kísérletet élt át, ami nyilván megviselte egészségét, tavaly pedig 25 év börtönbüntetésre ítélték hazaárulás és az orosz hadseregről szóló "hamis információk" terjesztése, illetve "nemkívánatos szervezettel" való kapcsolattartás vádjával. Ez a legnagyobb büntetés, amit az ország közelmúltbeli történetében ellenzékire kiszabtak.

A szibériai börtönéből egy videókapcsolaton keresztül zajló bírósági meghallgatáson Kara-Murza azt mondta: "Még mindig nem tudom feldolgozni a történteket, sem ésszel, sem érzelmileg. De ha engedünk a szomorúságnak és a kétségbeesésnek, akkor pontosan ezt tesszük, amit ők akarnak. Ehhez nincs jogunk, tartozunk ezzel elesett bajtársainknak".

Vlagyimir Kara-Murza ugyanis már több közeli barátját és bajtársát veszítette el – Navalnijnak is régi barátja volt, de a 2015-ben, a Kreml mellett az utcán lelőtt Borisz Nyemcov liberális politikusnak is közeli munkatársa és barátja volt. Kiiktatásuk után maga Kara-Murza számít Putyin legismertebb, Oroszországban élő ellenfelének. A jogvédő ellenzéki politikusnak sikerült egy kemény hangú, Putyint bíráló üzenetet is kijuttatnia szibériai börtönéből, amit csapata hozott nyilvánosságra a közösségi médiában. „Alekszej Navalnij haláláért személyesen Vlagyimir Putyint terheli a felelősség, mivel Alekszej az ő személyes foglya volt….. Egy bosszúálló, félelmetes és kapzsi öregember tartja fenn halálos szorítását azzal, hogy mindent elpusztít, amit a hatalmára nézve fenyegetőnek érez" , írta a politikus.

Kara-Murza szibériai börtönében is optimista maradt. Üzenetében kifejezte abbéli reményét, hogy "Oroszországot normális és szabad európai demokratikus országgá alakítják át". "Alekszej azt mondta: ne add fel! Nem lehet feladni" – üzente szabad honfitársainak Vlagyimir Kara-Murza.