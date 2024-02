Gál Mária;

2024-02-22 07:03:00

Az Orbán-kormány hallgat, Németh Zsolt szerint nem Vlagyimir Putyin, hanem az orosz börtönviszonyok a felelősek Alekszej Navalnij haláláért

Hat nappal Alekszej Navalnij halála után az Orbán-kormány még mindig nem tartotta szükségesnek megszólalni a kérdésben. Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amelynek vezetői nem szólaltak meg, nem nyilvánítottak részvétet az elhunyt családjának és az orosz demokratikus ellenzéknek.

Németh Zsolt, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke volt az egyetlen fideszes politikus, aki közösségi oldalán megemlékezett az ellenzéki politikus haláláról, korunk legnagyobb botrányának nevezve. Némethet megkérdeztük, minek tulajdonítható az, hogy pártjában csak ő tartja botrányosnak Navalnij halálát. Azt válaszolta:

„Sem a magyar kormány, sem a Fidesz nem tartja feladatának, hogy más országok börtönviszonyait megjavítsa, mint ahogyan azt sem tartjuk elfogadhatónak, ha mások akarják nekünk megmondani, hogy mi hogyan működtessük a börtöneinket. Ez a nemzetközi szervezetek dolga. Az azonban minden különösebb vizsgálódás nélkül is egyértelmű, hogy a börtönök feladata a fogvatartottak életben tartása, nem pedig a megölése kell, hogy legyen. Navalnij ügye ezért korunk botránya!”

Az ügyben olyannyira hallgat a kormányzat, hogy a közösségi médiában máskor rendkívül aktív Szijjártó Péter külügyminiszter nem számolt be, hogy az uniós külügyminiszterek kétnapos brüsszeli találkozóján maga is találkozott Navalnij özvegyével. Julija Navalnajat Szijjártó uniós kollégái hívták meg a rendezvény első napján, majd a legnagyobb tisztelettel és együttérzéssel szóltak látogatásáról, illetve az elhunyt ellenzéki vezérről. Szijjártó viszont a kormánypárti médiának tartott beszámolójában is mélyen hallgatott az eseményről.

Németh Zsoltot, arról is kérdeztük, minek köszönhető az, hogy az amerikai kétpárti szenátori küldöttséget vasárnap sem kormány, sem a kormánypártok részéről nem fogadta senki, amit az amerikai politikusok nyilvánosan sérelmeztek. "A nagykövetség elfelejt eldicsekedni azzal, hogy három nappal a látogatás előtt, ultimátumszerűen közölték a találkozó vasárnap reggeli időpontját. Egyébiránt minden diplomáciai tárgyalás alapelve, hogy akkor érdemes részt venni rajta, ha legalábbis remélni lehet, hogy javít a kapcsolatokon. Ha erre nincs kilátás, akkor viszont jobb elkerülni a találkozót. Így nem sikerült találkoznom az amerikai törvényhozókkal!", válaszolta Németh. Ugyanakkor megerősítette Kocsis Máté frakcióvezető bejelentését, miszerint a Fidesz hétfőn támogatni fogja Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációját.