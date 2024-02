P. L.;

ellenzék;önkormányzati választások;előválasztás;

2024-02-24 18:18:00

Jó eséllyel egyetlen kerületben lesz ellenzéki előválasztás Budapesten

Vidéken jelen állás szerint még ennyi sem biztos.

Budapesten egyelőre csak a XII. kerületben biztos, hogy lesz ellenzéki előválasztás. Az V. és a XIV. kerület kérdéses, vidéken pedig ennél is nehezebb találni jelet az ellenzéki pártok ilyen jellegű együttműködésére - derül ki a hvg.hu cikkéből.

Pedig az idő sürget, ha az ellenzék akar előválasztásokat tartani, azokat a június 9-ei európai parlamenti és önkormányzati választások fényében legkésőbb április elejéig le kellene bonyolítani. Április 20-tól már kampányidőszak van, így március 8-ig el kellene dönteni, hol tartsanak egyáltalán előválasztást - ezt Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság (CVB) elnöke mondta a lapnak.

Ehhez képest egyelőre csak a XII. kerületben látszik biztosnak, hogy lesz előzetes megmérettetés. Itt a jelöltek az MKKP részéről Kovács Gergely, a Momentumtól Farkas Csaba, az LMP-s Kendernay János és Visi Piroska lesznek - utóbbi korábban a Pálinkás József-féle Új Világ Néppártban politizált. Az előválasztás azért is fontos, mert az ősfideszes Pokorni Zoltán bejelentette visszavonulását, így akár még teremhet is babér az ellenzéknek a kerületben, már amennyiben a közös jelölt le tudja győzni az eddigi alpolgármestert, Fonti Krisztinát. Itt felmerült a preferenciális előválasztás ötlete is, amelynek lényege, hogy a szavazók nem csak egy jelöltre, hanem akár mindenkire voksolhatnak, viszont fel kell állítaniuk egy sorrendet, hogy kit szeretnének leginkább és kit legkevésbé. Ennek a módszernek az az előnye, hogy a leginkább konszenzusos jelölt szállhat szembe a kormánypárti ellenféllel.

A hvg.hu szerint az V. kerületben még aránylag jó esély mutatkozik az előválasztásra: ha lesz, akkor itt Juhász Péter, az Együtt korábbi társelnöke mérkőzhet meg az ex-szocialista Kovács Alex Gábor önkormányzati képviselővel. A győztes ellenfele a kerületet tíz éve irányító Szentgyörgyvölgyi Péter, Rogán Antal korábbi polgármester utódja lesz.

Zuglóban viszont jelenleg úgy néz ki, nem lesz előválasztás: a kerületet jelenleg vezető, az MSZP és a DK által támogatott szocialista Horváth Csaba ugyanis írásba adta, hogy nem akarja megmérettetni magát. Márpedig ellenzéki kihívója neki is van: Rózsa András momentumos ex-alpolgármester, akit pártján kívül a Civil Zugló Egyesület és a kerület országgyűlési képviselője, Hadházy Ákos is támogat. Utóbbi a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a témában:

Az ellenzéki politikus megjegyezte, hogy az MSZP egyenként máshol támogatja az előválasztást, Zuglóban pedig az az egyetlen érvük ellene, hogy Horváth Csabát 2019-ben megválasztották. Emlékeztetett azonban, hogy ugyanez volt a korábbi MSZP-s parlamenti képviselő, Tóth Csaba érvelése, akit aztán a zuglói választók elsöprő többséggel küldtek el az előválasztáson. Utána pedig ugyanígy tettek a Fidesz jelöltjével - írta Hadházy.

A hvg.hu felidézi, hogy egy korábbi Medián-mérés szerint Horváth Csaba esélyesen ki is kapna Rózsa Andrástól egy előválasztáson. Ráadásul a helyiek nagy többsége, 74 százaléka szeretne is előválasztást.

Felmerült, hogy a főváros XXI., és XXII., kerületében is lehetne ellenzéki előválasztást tartani, a CVB azonban mostanáig sem kapott erre vonatkozó megkeresést. Igaz, erre március 8-ig még van idő.

Egyelőre arról sem tudni, hogy a főpolgármester-választáson lesz-e előválasztás, márpedig ha Vitézy Dávid elindul, ő komoly versenytársat jelenthet Karácsony Gergelynek. A Jobbik Brenner Kolomant, a Mi Hazánk pedig Grundtner Andrást indítja a posztért.