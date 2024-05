MTI-Népszava;

Magyar Honvédség;hadgyakorlat;pusztítás;Leopard;orosz-ukrán háború;Böröndi Gábor;

2024-04-30 15:56:00

Az orosz hadviselést hozta fel követendő példaként a magyar vezérkari főnök

Böröndi Gábor vezérkari főnök az orosz-ukrán háború agresszori oldalának tapasztalataiból merít. A német Leopard tankokat már 10-15 kilométerről tudjuk pusztítani.

A Magyar Honvédség az orosz-ukrán háború tapasztalatai alapján fejleszti meglévő eszközeinek képességét, kiemelt hangsúlyt fektet a drónok alkalmazására, illetve a dróntámadások elhárítására és vizsgálja a mélységi csapásmérő eszközrendszerek alkalmazását – idézte az állami hírügynökség Böröndi Gábort. A Honvéd Vezérkar főnöke kedden az M1-nek nyilatkozott a hétfői hajmáskéri hadgyakorlatról.

A gyakorlaton a páncéltörő eszközök mellett a lőtéren bemutatták a Leopard harckocsi és az új helikopterek pusztító képességét, a Gripenek pedig bombát dobtak a célterületre a páncélosok mozgásának akadályozására. – A harckocsik még hosszú ideig a harcmezők szereplői lesznek és míg tíz évvel ezelőtt, egy hasonló bemutatón 1,5-2 kilométerről tudtak csapást mérni a páncélozott erőkre, a mai Magyar Honvédség korszerű eszközökkel, 10-15 kilométeres mélységben képes azok pusztítására – ecsetelte a vezérezredes.

Mint kiderült, a honvédség jelenleg is harckocsik pusztítására alkalmas drónokat szerez be. Több száz olcsó drónt is vásároltak, amit a katonák minden kiképzési foglalkozáson kötelesek használni, hogy az eszközök alkalmazása beépüljön a harcászati gyakorlatba.

Böröndi Gábor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorában példának hozta fel – az Ukrajnát nem mellesleg 2022-ben agresszorként megtámadó – orosz hadviselést. – Az oroszok a Szurovikin-vonallal a legmodernebb nyugati technológiával felszerelt ukrán csapatokat is „megfogták”, és a Magyar Honvédség most építi fel az erődítmény kicsinyített változatát, egy ilyen műszaki akadályrendszer leküzdésének gyakorlására – tette hozzá a magyar vezérkari főnök.