nepszava.hu;

eljárás;bíróság;bírság;szabálysértés;büntetőper;Donald Trump;

2024-04-30 19:27:00

Börtönt helyezett kilátásba Donald Trumpnak egy bíró, és 9000 dollár bírságot szabott ki rá

A volt amerikai elnök egyik büntetőperében megsértette az eljárás bíróság által meghatározott rendjét, amikor közösségi- és kampányoldalán bírálta a beidézendő tanúkat.

Figyelmeztetem az alperest, hogy a bíróság nem fogja eltűrni törvényes rendelkezéseinek folyamatos, szándékos megsértését, és ha szükséges a körülményeknek megfelelő szabadságvesztést szab ki – írta végzésében Donald Trump volt amerikai elnök úgynevezett hallgatási pénz kifizetése miatt indított büntetőperében eljáró New York-i bíró. A CNN tudósítása szerint Juan Merchan 9000 dolláros pénzbírsággal sújtotta Trumpot az eljárási rend megsértéséért.

A volt elnököt azért büntették meg, és helyezték kilátásba, hogy akár börtönbe is küldhetik, meg mert Truth Social nevű saját közösségi oldalán és a republikánus elnökjelölti honlapján a per védett tanúira sértő posztokat tett közzé, kilenc alkalommal. Ezért a kiszabható legmagasabb, posztonkénti ezer dolláros – péntekig megfizetendő – bírság és esetleges letartóztatása terhe mellett ezekről a felületekről még kedden el kell távolítania a kifogásolt bejegyzéseket.

A CNN megjegyezte, Trump láthatóan nem reagált, miközben a bíró a döntését felolvasta a bíróságon. A korábbi hasonló eseteket a volt elnök védői azzal próbálták elvenni a tanúkat ért bírálatok élét, hogy azokat mások mondták az érintettektől, azokat csak megismételték, másrészt a trumpi bírálatok csak politikai válaszok voltak az őt ért támadásokra. Merchan bíró mindkét érvet elutasította, azzal, hogy a volt elnöknek ugyan joga van válaszolni a vele szemben felhozott vádakra, de a védett tanúkat nem bírálhatja.

Amint arról korábban a Népszava is beszámolt, Donald Trump ellen több büntetőper is zajlik. Ebben az ügyben a vád szerint hetekkel a 2016-os elnökválasztás előtt Michael Cohen ügyvéd Donald Trump nevében 130 ezer dollár kenőpénzt fizetett Stormy Daniels egykori pornószínésznőnek, akivel ügyfelének még 2006-ban volt viszonya. A Cohennek megtérített összeget a Trump Organization könyvelésében ügyvédi költségként tüntették fel, a történet elsikálása pedig ily módon befolyásolta az elnökválasztás kimenetelét. Olyan piszkos történet ez, amelyben szaftos házasságon kívüli afférok és Playboy-nyuszik mellett kétkulacsos ügyvédek és a bulvársajtó korifeusai is felbukkannak.