Vas András;

Erzsébetváros;önkormányzati választások;Újbuda;Magyar Péter;TISZA – Tisztelet és Szabadság Párt;

2024-05-02 18:55:00

Magyar Péter pártja Erzsébetvárosban és Újbudán indít még polgármesterjelöltet

A két jelölt neve csütörtök este jelent meg az NVI honlapján.

– Technikailag semmi akadálya, hogy a Tisza Párt megcélozza a fővárosi közgyűlést, hiszen május 6-ig bármikor elkezdhetik a támogatói ajánlások gyűjtését – mondta lapunknak László Róbert, a Political Capital választái szakértője. – Ehhez főpolgármester-jelöltet vagy három kerületben polgármesterjelöltet kell állítaniuk.

Korábban, amikor felmerült, hogy Budapesten is megmutatja magát a Tisza Párt, akkor a XI., a XV. és a XXII. kerület került szóba. Csakhogy most más helyszínekről is lehetett hallani.

A 444.hu írta meg, hogy Varga Judit exférje, Magyar Péter szerdán, vidéki kampánykörútja sümegi állomásán erősítette meg azt a korábbi értesülést, hogy elindulnak a budapesti választáson, de csak a listás voksoláson, főpolgármester-jelöltet nem állítanak. Cikkünk megjelenéséig a párt egyetlen jelöltjét nevezte meg: a XVIII. kerületben – Pestszentlőrinc-Pestszentimrén – Balogh Balázst indítja.

Lapunk információja, miszerint a VII. (Lajos Béla) és a XI. kerületben indíthat még polgármester-jelöltet a Tisza Párt – ahogyan a XVIII-ban Szaniszló Sándor, úgy Erzsébetvárosban Niedermüller Péter, Újbudán pedig László Imre regnáló DK-s polgármesterek újráznának a DK-MSZP-Párbeszéd összefogás színeiben -, csütörtök estére megerősítést nyert.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján megjelent, hogy a Tisza Párt Erzsébetvárosban Lajos Bélát indítja, Újbudán pedig Orbán Árpád István Magyar Péter pártjának polgármesterjelöltje.

Kérdésünkre, hogy melyik kerületekben tervezik még a jelöltállítást, korábban a párt nem válaszolt.

Lajos Béla korábban nem cáfolta értesülésünket, ám azt közölte, pénteken szolgálhat információval az ügyben. Így viszont biztos, hogy újra össze kell gyűjtenie a szükséges ajánlásokat, hiszen eddig a Színes Erzsébetváros nevében gyűjtött.

A sümegi rendezvényen Magyar Péter arról is beszélt, szeretnék, ha a DK és a Fidesz nagykoalícióban kormányozna velük szemben, „vagy olyan döntéseket terjesztenek a közgyűlés elé, amely a főváros érdekét szolgálják, vagy kijönnek a napra, Gyurcsány és Orbán kezet fog, és mennek előre a lenini úton”.

– folytatta László Róbert. – Magyar Péter fontos üzenete, hogy egyenlőségjelet tesz Orbán és Gyurcsány közé, de majd, ha látható lesz a fővárosi közgyűlés összetétele, ki kell alakítania a viszonyát a főpolgármesterhez és az őt támogató pártokhoz. Ha lesznek Tisza-párti képviselők, aligha mennek be egy koalícióba, legyen szó akár egy Karácsony Gergely, akár egy Vitézy Dávid által vezetett fővárosról, de ügyek mentén támogathatják bármelyiküket.

A kutatásokból egyelőre az látszik, hogy inkább – de nem kizárólag – a korábbi ellenzéki és párt nélküli szavazók tartanak Magyar Péterrel, de László Róbert arra hívta fel a figyelmet, hogy a választási eredmények még annyira sem prognosztizálhatók, mint a korábbi választásokon. Szerinte ennek két oka van. Az egyik,

A másik pedig, hogy a választók két listás szavazatot adhatnak le, egyet az EP-szavazólapon, egyet a megyei vagy fővárosi közgyűlésin, ami lehetőséget ad a szavazatmegosztásra.

– Ezzel sokan majd csak az utolsó pillanatban, a szavazófülkékben szembesülnek – magyarázta –, s pillanatnyi döntésükön múlik, élnek-e a lehetőséggel, hiszen egy ellenzéki szavazó így akár több pártot is támogathat, s másra szavaz az EP-listán, mint az önkormányzatin. A legjobb áprilisi-májusi kutatások sem prognosztizálhatják, hogy milyen utolsó pillanatos szavazatmegosztó döntést hoznak majd a szavazófülkében a választók. Csak annyi tűnik bizonyosnak, hogy Magyar Péter a fővárosi közgyűlésben is meghatározó, megkerülhetetlen szerepet szeretne betölteni, ám majd június 9. után derül ki, miként alakulnak az erőviszonyok. Addig persze a kampányban sok minden elhangzik, ki kivel hajlandó együttműködni majd, illetve kivel nem, ám a valóban érdemi döntések csak a választási eredmények ismeretében születhetnek meg. Ráadásul nem is kell kapkodni,