M.A.;

Orbán Viktor;országjárás;Fehérgyarmat;Jánd;

2024-05-02 18:14:00

Orbán Viktor a kampánykörútja közben beugrott a községbe, ahol „No Migration, No Gender, No War” táblára cserélték az érkezőket köszöntő feliratot

A miniszterelnök ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az európai emberek véleménye ma lényegesen eltér az európai vezetőkétől.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtök délután Fehérgyarmaton folytatta országjárását – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Útba ejtette Jánd községet is, ahol – mint arról lapunk is beszámolt – a polgármester kicserélte a falu két végén, a település tábla mögött álló köszöntő feliratot, így az „Üdvözöljük Jánd községben” kiírás helyén a mai kormánypárti narratívának megfelelő „No Migration, No Gender, No War” felirat áll.

Erre utalva Orbán azt mondta, az európai emberek véleménye ma lényegesen eltér az európai vezetőkétől a háború, a gender és a migráció kérdésében is.

A miniszterelnök szerint ha az európai közvélemény a béke mellett áll ki a júniusi választáson, akkor el lehet kerülni a háború kiterjedését. Így tudjuk megvédeni – folytatta – a gazdaságunkat is, amit a háborús árakkal, a szankciókkal szintén tönkretesz a háború. Magyarország mindenképpen kimarad a háborúból, de jó lenne, ha az egész európai politika is megváltozna, ehhez pedig meg kell nyernünk az EP-választásokat – jelentette ki.

Orbán Viktor emellett felhívta a fehérgyarmatiak figyelmét arra, hogy a magyar baloldal háborúpárti, mégpedig szerinte azért, mert tartótisztjeik, akik külföldről fizetik őket, akik megvették őket kilóra, azok háborúpártiak, és a háborún akarnak nyerészkedni.