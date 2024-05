M.A.;

2024-05-02 20:05:00

„Megelőztük Magyarországot” – büszkélkedett a román miniszterelnök, aki szerint hamarosan Lengyelországot is lehagyják

Marcel Ciolacu úgy véli, a románok lesznek a térség legjobban fizetett munkavállalói.

„Miután megelőztük Magyarországot, meggyőződésem, hogy Lengyelországot is megelőzhetjük, és hamarosan a románok lesznek a legjobban fizetett munkavállalók Európa ezen részén! Mert megérdemlik!” – jelentette ki Románia miniszterelnöke, Marcel Ciolacu.

A Transtelex beszámolója szerint Ciolacu azt üzente a május elsejei munkaszüneti napon dolgozóknak, hogy a kormány értékeli az erőfeszítéseiket, és szociáldemokrata párttársaival együtt továbbra is küzdeni fog a jövedelmük növekedéséért.

A Portfolio nemrég az Eurostat friss közlése alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar háztartások fogyasztása tavaly az EU-átlag 68 százaléka volt, ez az EU 27 tagállama közül a 26. legrosszabb adat. Az utolsó továbbra is Bulgária, ahol az egy főre jutó lakossági fogyasztás az uniós átlag 67,9 százalékán állt, vagyis mindössze egy tized százalékponttal alacsonyabb a magyar adatnál. Ma már a magyarok rosszabbul élnek, illetve kevesebbet fogyasztanak, mint akár a horvát vagy a román háztartások, miközben a két ország jóval fejletlenebb volt és később is csatlakozott az EU-hoz. Vagyis a magyaroknál a régió összes országa gyorsabb felzárkózást tudott befutni. Az Eurostat most kiadott adatai szerint pedig vásárlőerőparitáson (PPS) számolva a 2023-as volt az első év, amikor a keleti szomszédunk bérei elénk kerültek.