Marnitz István;

2023-11-21 06:05:00

Beperelték a GVH-t a rezsiboksz miatt

Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető korábbi ígéretéhez híven beperelte a Gazdasági Versenyhivatalt (GVH), mivel a hatóság nem kívánt versenyfelügyeleti eljárást indítani a gázszámlák narancssárga „rezsibokszának” szerinte megtévesztő tájékoztatása miatt.

A baloldali politikus augusztus végén azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy a lakossági gázszámlák narancssárga „rezsibokszában” feltüntetett, a fizetendőkhöz képest általában igen tetemes „megtakarítási” értékből visszaszámolva arra jutunk: „rezsicsökkentés nélkül” az átlagfogyasztás alatti, száz, illetve az afeletti, 767 forint helyett 1020 forint körüli összeget kellene fizetnünk köbméterenként. Míg a vonatkozó jogszabály szerint a megtakarítást a „földgáz versenypiaci egységárához” képest kell feltüntetni, az MVM „számlamagyarázója” szerint a viszonyítási szint „a 2022. december 31-ig meghatározott 1020 forint világpiaci ár”. Tóth Bertalan ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a tavaly augusztusi időszakot leszámítva a világpiac ennél jóval alacsonyabban – mostanság úgy 200 forint körül – jár. Szerinte tehát a gázszámlákon feltüntetett számítás megtévesztő, amivel az MVM számos jogszabályt megsért. Így, bár jelenleg a gyakorlatban tényleg nincs a lakossági fogyasztóknak választási lehetőségük, a megtévesztő tájékoztatás elnyomja bennük a váltás igényét is. Az MVM-en kívül három cégnek van is lakossági szolgáltatási engedélye - bár azokkal nem élnek -, de a magyar piacon több tucat gázkereskedő működik. A lakosságon kívüli körre szabott, nyilvánosságra került MVM-gázárajánlatok szintén jelentős esést mutatnak.

A GVH a politikus beadványát – alapvetően az MVM védekezését átvéve – többek között azzal utasította el, hogy helytelen csak a tőzsdei árból kiindulni, mert az MVM számára a beszerzési áron felül arra számos egyéb tétel - például „kockázati felár” – rakódik. Ráadásul a vásárlás és az eladás között akár hosszabb idő is eltelhet. Szintén megállapították, hogy ma a piacon az állami MVM-en túl más nem kínál a lakosságnak gázt. Szerintük az alacsonyabb nagyfogyasztói tarifák azért nem hozhatók fel érvként, mert azok általában a kisfogyasztókénál alacsonyabbak. A versenypiaci vizsgálatot összességében azzal utasították vissza, hogy "nem valószínűsíthető”, miszerint az MVM alaptalanul viszonyítaná a lakossági hatósági árakat ma is 1020 forintos „világpiaci árhoz”.

Tóth Bertalan a mostani keresetben újfent leszögezi: a jogszabály alapján a megtakarítást nem az MVM valamifajta beszerzési árához, hanem a „versenypiaci egységárhoz” kell szabni. Ez pedig szerinte értelemszerűen az aktuális tőzsdei ár. Ráadásul - lapunk kutatásaira hivatkozva - valószínűsítik, hogy ezt az MVM orosz beszerzési árai is követik. Más állami nyilvántartásokra hivatkozva azt is közlik, hogy nálunk a nagyfogyasztói tarifák magasabbak a kisebbekénél. Nyilvános adatokból azt is levezetik, hogy a tőzsdei árakon alapuló beszerzést semmiképp nem terhelheti az 1020 forintig terjedő többletköltség. Ráadásul a lakossághoz hasonló, hatósági árra egyaránt jogosult mikrovállalkozások rezsibokszában szintén szerepel a megtévesztő tájékoztatás, ami viszont ezt a kört ténylegesen létező piaci árajánlatok vizsgálatától tántoríthatja el. (Mi több, e kör átlagfogyasztás feletti fizetendő „hatósági versenypiaci ára” is jóval alacsonyabb a lakosságénál.) Tóth Bertalan elvi alapon is kifogásolja, hogy a hatóság megelégedett azzal, miszerint az MVM által alkalmazott viszonyszám jogszabályellenessége „nem valószínűsíthető”, ahelyett, hogy az MVM-nek tételesen kellett volna bizonyítania állítása megalapozottságát.

A keresetben Tóth Bertalan arra kérte a Fővárosi Törvényszéket, hogy helyezze hatályon kívül a GVH végzését, és kötelezze a versenyhivatalt új eljárás lefolytatására – közölte az ügy kapcsán tegnap a politikus a Facebookon. Az MVM megtévesztő és hazug számokat közöl a fogyasztókkal a gázszámlák rezsibokszában, ami a piacok torzítását eredményezheti és eltántoríthatja a fogyasztókat a kereskedőváltásnak még a gondolatától is - írja. Ez pedig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. A megalapozatlan végzés helytelen következtetései alapján a hatóság inkább védi a fideszes propagandát, mint a fogyasztók érdekeit vagy a piaci versenyt – véli a szocialista honatya.