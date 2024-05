nepszava.hu;

2024-05-06 14:21:00

Dobrev Klára: Nagyon mérges vagyok Magyar Péterre

A DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője és Tüttő Kata MSZP-alelnök szerint Magyar Péter és pártja nem visz el szavazatokat a baloldalról. A magyar politikai élet új szereplőjétől elvárják, hogy legyen együttműködő velük, különben szemükben kérdésessé válik, hogy valóban az Orbán-rendszert akarja-e lebontani.

Magyar Péter pártja sikeres ellenzéki polgármesterekre indul rá, és veszélyezteti, hogy a Fidesztől polgármesteri pozíciókat nyerjünk el. Én ezért nagyon mérges vagyok, mert 2019-ben az ellenzéki közösség legnagyobb sikere volt, hogy önkormányzati szinten több mint hárommillió embert szabadítottunk fel a Fidesz uralma alól – jelentette ki az Indexnek Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció EP-képviselője a DK-MSZP-Párbeszéd-pártszövetség EP-listavezetőjeként a lapnak Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettessel, az ellenzéki páert alelnökével, az EP-listájuk ötödik helyezettjével együtt adott közös interjút.

– Az ellenzéki vezetésű önkormányzatok mostanra már bizonyítottak, például Budapesten Karácsony Gergely és Tüttő Kata vezetésével, de sikeres példaként említhetem még a budapesti ellenzéki polgármestereket, illetve Szombathely és Pécs polgármesterét is. Rendkívül felelőtlen hozzáállás kockáztatni, hogy ezeket a polgármesteri pozíciókat visszaszerezze a Fidesz, ráadásul tényleg megkérdőjelezi, hogy Magyar Péter az Orbán-rendszert akarja-e leváltani – fogalmazott Dobrev Klára, aki együttműködést, együttműködésre való készséget vár el az ellenzéki oldalon, mert – vélekedett – akiben ez nincs meg, az Orbán rendszerét erősíti.

Tüttő Kata ehhez hozzáfűzte, hogy Magyar Péter saját magát jobboldalinak nevezi, s csak a Fidesz akarta áttolni a baloldalra. Leszögezte, ha Magyar Péter nem a jobboldalról bontja a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, akkor ő nem bontja, hanem építi azt. A két magát baloldalinak valló politikus abban is egyetértett, hogy a hármas szövetségben minsenki egyenrangú.

Mint ecsetelték, a DK-t a legnagyobb ellenzéki pártnak tartják, a MSZP-nek az erős hálózatát, míg a Párbeszédnek a nemzetközi beágyazottságát dicsérik, ahogy mondták, ez az együttműködés nagyon sokrétű tudást tud egyesíteni a szociáldemokrata–zöld szövetségben, és nem csak a mostani választásokra szól. Továbbá nem tartják fontosnak, hogy ki hányadik az EP-listán, s magabiztosak abban, hogy mindannyian uniós képviselők lesznek.

Konkrétan Európa jövőjéről az EP-képviselőjelölteknek szinte azonos véleményük van, amit a listavezető foglalt össze: Kiemelte:

Az erős Európának az a feladata, hogy meghatározza, milyen jogaik vannak az embereknek, és vigyázzon arra, hogy senki ne vehesse el tőlük. Egy erős Európa több lehetőséget, több jogot, több jogkört biztosít.

Ma Európa erősebb, mint öt évvel ezelőtt volt. Minden válságra erősebb együttműködéssel reagált az Európai Unió. Egyre egységesebb, és egyre közelebb kerül ahhoz, amit mi Európai Egyesült Államoknak hívunk. „Ever Closer Union” – ahogy az Európai Unió alapító atyái mondták, vagyis lépésről lépésre haladunk előre egy egyre erősebb és egyre szorosabban együttműködő unió felé.

Az orosz-ukrán háború kérdésében is nagy az összhang a baloldali szövetség politikusai között. – Pontosan látjuk, hogy milyen tervei vannak Oroszországnak, ha megnyeri ezt a háborút. A sokadik békeszerződést szegi meg, és folyamatosan fenyegeti a szomszédait. Orbán Viktor ott állt Putyin mellett, amikor az orosz elnök azt mondta, hogy nem ért egyet azzal a NATO-bővítéssel, amely során Magyarország is tagja lett az atlanti szövetségnek. Magyarország biztonságát fenyegette közvetlenül, és a magyar miniszterelnök ott állt mellette csendben – emlékeztetett Dobrev Klára. Szerinte egyetlenegy olyan kormány van Európában, amely az orosz agressziót finanszírozza: Orbán Viktor kormánya, méghozzá a gázvásárlásokon keresztül. Ráadásul ezt a magyar emberek pénzén teszi, miközben látható, hogy drágábban és több gázt vásárolunk, mint a háború előtt. A többi ország szinte nullára csökkentette a függőségét, de Magyarország most még jobban függ az agresszortól. Orbán Viktornak azt javasolta: – Ha békét akar, akkor menjen el a főnökéhez, Putyinhoz, és mondja meg neki, hogy hagyja abba a háborút.

– erősítette meg a hozzá intézett kérdésre Tüttő Kata.

Az MSZP politikusa szerint ugyanis Orbán Viktor mindig azzal vádol nagyon hangosan másokat, amit saját maga követ el. – De mi békepártiak vagyunk. Minden normális ember békepárti, hiszen a háború csak szenvedést okoz. A szociáldemokrácia egyik legfontosabb célja, hogy az értelmetlen, fölösleges szenvedést csökkentse. Az Európai Unió azért jött létre, hogy béke legyen a kontinensen. Ez volt az alapgondolat. Ezt akarjuk mi is – fűzte hozzá az EP-képviselőjelölt.