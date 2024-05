Czene Gábor;

politika;elemzés;Horn Gábor;Magyar Péter;

2024-05-07 05:45:00

Működik a Magyar Péter-féle jelenség, nincs jele a kifáradásnak

Az a reménytelenség, amelybe az ellenzéket belefuttatta a Fidesz, és amelybe az ellenzék belefuttatta önmagát, nem érződik a Tisza Párt eseményein – nyilatkozta lapunknak Horn Gábor.

Működik a Magyar Péter-féle jelenség, nincs jele a kifáradásnak, vagy annak, hogy a Tisza Párt iránt csökkenne az érdeklődés – értékelte a Debrecenben tartott vasárnapi demonstrációt Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője. A vidéki Magyarországon politikai rendezvényen régen nem vettek részt ilyen sokan, és nem kizárólag Debrecenben, hanem korábban például Pécsen is kitöltötte a tömeg a rendelkezésére álló teret.

Horn Gábor szerint egyre inkább professzionálissá válnak Magyar Péter rendezvényei. A szervezők – ellensúlyozandó a Tisza Párt „egyszemélyes show” jellegét – figyelnek arra, hogy Magyar Péteren kívül legyenek más szereplők is, és alkalmazkodnak az éppen aktuális eseményhez, ahogyan most vasárnap az anyák napjához.

A profizmus jó értelemben vett amatőrséggel is keveredik – fogalmazott Horn Gábor. Nem arról van szó, hogy egy pártvezér kordonokkal körülvéve elszigeteli magát az emberektől. Magyar Péter demonstrációi közvetlenebbek, emberarcúbbak, miközben jól előkészített, kitalált, végiggondolt rendezvényeket láthatunk:

Régebben, ha megnéztünk egy ellenzéki pártok vagy civilek által szervezett demonstrációt, akkor azokról elmondható volt, hogy a túlságosan sok és túlságosan hosszú ideig beszélő felszólaló miatt gyakran unalomba fulladtak – állapította meg a Republikon Intézet vezetője. Magyar Péter esetében unalomnak nyoma sincs. A rendezvényeinek van dinamikája és koreográfiája, ami professzionális hátteret, legalábbis jó érzéket feltételez.

Bár Magyar Péter mindig igyekszik valami új elemet beemelni a beszédébe, politikai szempontból nagyjából továbbra is ugyanazokat mondja. Azt, amit tőle hallunk, lényegében bármelyik ellenzéki politikus elmondhatná, és el is mondta már különböző helyszíneken. Magyar Péter hozzáállása azonban hitelessé teszi a szavait. Kívülről úgy látszik, hogy – szemben némelyik ellenzéki politikussal – nagyon hisz abban, amit mond. Hittel és elszántsággal beszél. Mások is előálltak már azzal, hogy kétszeresére kell emelni a családi pótlékot, de ahogyan ez a debreceni színpadon elhangzott, Horn Gábor szerint komolyan vehető ígéretnek, ajánlatnak hatott.

Az a reménytelenség, amibe az ellenzéket belefuttatta a Fidesz, és amibe az ellenzék belefuttatta önmagát, nem érződik a Tisza Párt eseményein – hangsúlyozta. Magyar Péter ügyesen kezeli a felé irányuló provokációkat is. Horn Gábor gyengécske kísérletnek nevezte, hogy a debreceni tüntetés előtti éjszaka áthúzott nadrágszíjat ábrázoló plakátokat tettek ki a belvárosban. (A plakát arra utalt, hogy Varga Judit azt állította: volt férje, Magyar Péter szíjastul együtt hozzádobta a nadrágját. Akadt olyan kormányzati portál, amelyik ezt úgy tálalta, hogy Magyar „övcsattal ütötte” Varga Juditot.) Magyar nem kezdett el védekezni, hanem – Horn Gábor szerint szellemesen – a Fidesz elhibázott gazdasági intézkedéseire, a nadrágszíj meghúzásának politikájára asszociált. A Fidesz ebből inkább rosszul jött ki, mint jól – tette hozzá.

Ma már tényként lehet rögzíteni, hogy Magyar Péter megjelenése nem pillanatnyi fellángolás volt, mint amikor az influenszerek hívására egyszer megtelt a Hősök tere. Horn Gábor kitért arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén szintén az ország keleti felében, Nyíregyházán járt. Éles kontrasztként, döbbenetes különbségként említette, hogy a kormányfő egy nyilvánosan nem meghirdetett eseményen, néhány száz ember előtt beszélt, míg Magyar Pétert egy erőt sugárzó tüntetésen tízezres nagyságrendű tömeg fogadta Debrecenben.