nepszava.hu;

Rogán Antal;Felcsút;fideszes polgármester;egyeduralom;testvér;

2024-05-07 13:54:00

Örökös polgármesternek tűnik Rogán Antal testvére Szakonyfalun, és ahogy eddig, kihívója most sincs

Rogán Valériának ez a negyedik ellenfél nélküli választása a Vas megyei kistelepülésen.

Már most ki lehetne hirdetni a polgármesterválasztás végeredményét Szakonyfalun, ahol nem más a polgármesterjelölt, mint aki 11 éve minden választáson: Rogán Valéria – szúrta ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján a 444 a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal testvérének egyedüli jelöltként való újraindulását.

A nem sokkal több mint 300 lelket számláló kistelepülés fideszes polgármestere 2013, 2014 és 2019 után most június 9-én is kihívó nélkül áll majd a szavazólapon. – A 11 évvel ezelőtti időközi voksolás után egyedüli indulóként az érvényes szavazatok 100 százalékát gyűjtötte be 2014-ben és 2019-ben is, ami először 176, majd 149 szavazatot jelentett. A képviselő-testület a választás után is csak függetlenként indulókból áll majd.

A cikk szerint hasonló a helyzet Orbán Viktor falujában, Felcsúton is, ahol újraindul polgármesteri posztjáért a Mászáros Lőrinc utódjaként 2018-ban „kijelölt” névrokon Mészáros László István, akinek még a szintén időközi választáson akadt ellenfele, a kutyapárti Mészáros László János személyében, aki azonban nem nyert. Felcsúton nem csak a polgármester, hanem a Fidesz-KDNP is egyeduralkodó. Az NVI honlapja szerint ugyanis a 7 egyéni listás jelöltből egy független kivételével mindenki kormánypárti.