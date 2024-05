M.A.;

Fidesz; egyház; törvényjavaslat; gyónás

2024-05-07 13:56:00

A Fidesz-frakció szerint rendben van, hogy a gyónási titok kivételt képezzen a gyerekek elleni bűncselekmények jelentésénél, mert más esetekben úgyis szigorítás jön

Az egyházügyi törvény ugyanis most jóval tágabb körben ad felmentést, ezek a kivételek pedig az említett esetet leszámítva megszűnnek. A KDNP-frakció ugyanezt gondolja.

„További szigorításokat tartalmaz a gyermekvédelmi csomaghoz benyújtott módosító javaslat, mivel az egyházi intézményeket is bevonja a törvény hatálya alá és rájuk is vonatkozni fognak a büntetőjogi szankciók. Az egyházügyi törvény most jóval tágabb körben ad felmentést az egyházi személyeknek a jelzési kötelezettség alól, ezek a kivételek a gyermekeket ért bántalmazás esetén – a gyónási titkon kívül – megszűnnek” – közölte a Fidesz-frakció az atv.hu megkeresésére. Nacsa Lőrinc, a KDNP-frakció szóvivője ugyanezt az indoklást adta a csatorna azzal kapcsolatos kérdésére, támogatja-e a parlamenti képviselőcsoport Dunai Mónika módosító-javaslatát arról, hogy az egyházi személyeknek nem kellene jelenteniük a gyerekek ellen elkövetett bűncselekményeket, ha arról gyónás útján szereztek tudomást.

Mint arról lapunk is beszámolt, az erről szóló módosítás úgy szól, a jövőben nem lenne jelzési kötelességük az egyházak vagy vallási egyesületek „vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjainak” olyan információval kapcsolatban, amelyre titoktartási kötelezettségük vonatkozik.

Az indoklás a gyermekvédelmi jelzőrendszer egységesítésével érvel, a dokumentum szövege szerint a gyónás során megismert információkat azért vennék ki a jelzési és együttműködési kötelezettség alól, mert „ezen vallási tevékenység végzése kívül esik a közfeladatellátás körén, azzal összefüggésbe nem hozható, szemben más hivatásokhoz fűződő titoktartási kötelezettséggel”. A módosítás kiemeli, a büntetőeljárásról szóló törvény is hasonló felmentést ad az egyházi személyeknek, ha tanúként hallgatják ki őket.