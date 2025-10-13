A Fidesz-frakció szerint rendben van, hogy a gyónási titok kivételt képezzen a gyerekek elleni bűncselekmények jelentésénél, mert más esetekben úgyis szigorítás jön

Az egyházügyi törvény ugyanis most jóval tágabb körben ad felmentést, ezek a kivételek pedig az említett esetet leszámítva megszűnnek. A KDNP-frakció ugyanezt gondolja.