Kaotikusan alakul az Orbán-kormány gyermekvédelmi csomagja. A Fidesz csak részben támogatja azt a fideszes javaslatot, amit előző nap még támogatott.
Szükségtelen a módosítás – közölték.
Az egyházügyi törvény ugyanis most jóval tágabb körben ad felmentést, ezek a kivételek pedig az említett esetet leszámítva megszűnnek. A KDNP-frakció ugyanezt gondolja.
Az indoklás szerint ugyanis ezen vallási tevékenység végzése „kívül esik” a közfeladatellátás körén.
Gyónás, válás, nők pappá szentelése esetén a konzervatív vonal szó szerint ragaszkodik a katolikus dogmákhoz.