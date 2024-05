Szalai Anna;

Budapest;pártok;vidék;listaállítás;önkormányzati választás 2024;

2024-05-08 05:50:00

Mindenütt lezárult a listaállítás, Budapesten tízszeres a túljelentkezés a közgyűlési helyekre

Utolsó pillanatos „becsúszással” tízre nőtt tegnap estére a fővárosi listát állító pártok, civil szervezetek száma. A 32 közgyűlési helyre lapzártánkkor 317 jelölt volt.

Újabb szakaszhatárhoz érkezett az önkormányzati választási kampány: kedden lejárt a fővárosi és megyei listaállítás határideje. Mint emlékezhetünk: Budapesten a választási törvény módosítása nyomán a következő ciklusban nem kerülnek be automatikusan a Fővárosi Közgyűlésbe a kerületi polgármesterek, az új szabályok szerint listás választással szerezhetnek mandátumot a tagok. A főpolgármesterre külön voksolnak majd a budapestiek.

Fővárosi listát az a jelölő szervezet – jellemzően párt, helyi civil szervezet – állíthatott, amelynek van főpolgármester-jelöltje, vagy legalább három kerületben indított polgármester-jelöltet. Ajánlásokat sem kellett gyűjteni ehhez. A 32 közgyűlési helyet ezen fővárosi pártlistákra leadott szavazatok arányában osztják szét, a bejutási küszöb 5 százalék.

Ezeken összesen tíz párt és négy civil szervezet, illetve mozgalom 317 jelölteket állított. Az első becsekkoló itt is a Fidesz volt, egyúttal övék a leghosszabb lista is. A kormánypárt a törvény által megengedett maximális számú jelöltet állított. Az összesen 96 nevet felvonultató listát már április 26-án hivatalosan nyilvántartásba vette a választási iroda. Túlesett az ellenőrzésen a 69 névből álló Párbeszéd-DK-MSZP közös lista és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is. Utóbbi 15 jelöltet állított. Vitézy Dávid és az LMP közös listáját hétfőn jelentették be, akkor adta be névsorát a Momentum és a Mi Hazánk is, ezek ellenőrzése lapzártánkkor még nem zárult le. A véghajrában nevezett be a Munkáspárt 17 fős listával, valamint a Szolidaritás-Lokálpatrióták7- Helló Pesterzsébetiek választási konglomerátum szerény 10 jelölttel, illetve a Nép Pártján.

Magyar Péter Tisza Pártja mindössze május elsején jelentette be, hogy az európai parlamenti választások mellett a hazai önkormányzati voksoláson is megméretteti magát. Erős véghajrával négy kerületben állítottak polgármester-jelöltet és az utolsó percben a 12 neves fővárosi lista is összejött. A fővárosi lista fele egyébként megegyezik a párt EP-listájával, viszont meglepő módon hiányozik róla a XVII. és a XVIII. kerületi polgármester-aspiráns. A X. és a XI. kerületi jelölteknek viszont szorítottak helyet. A fővárosi listát (is) Magyar Péter vezeti, aki a vasárnapi debreceni tüntetésen azt mondta: „olyan eredményt szeretne elérni Budapesten, hogy a Tisza Párt nélkül ne születhessen fontos döntés a Fővárosi Közgyűlésben, azaz ők legyenek „a mérleg nyelve”. Rajtuk kívül az MKKP és az LMP is efféle szerepre ácsingózik. A Fővárosi Közgyűlés kiváló terep lehet a pártépítéshez.

De a többi fővárosi lista is szolgált meglepetésekkel. A Fidesz-KDNP például teljes sorcserét hajtott végre, a régiek közül szinte senki nem kap esélyt az újrázásra. Az elmúlt évekből ismerős fővárosi kormánypárti politikusok szinte kivétel nélkül a lista hátsó fertályára szorultak. Így nem kaptak befutó helyeket a regnáló polgármesterek sem, ami még inkább megemelte a kerületi választások tétjét. A listát a Fidesz főpolgármester-jelöltje, a korábbi kormányszóvivő, Tarlós István neveltje, Szentkirályi Alexandra vezeti, mögötte a kampány idejére magát szabadságoló Sára Botond budapesti főispán áll, míg a budavári reménység Böröcz Lászlóé a harmadik hely. A többi esélyes helyet jellemzően fidelitasosok, illetve helyi szintű politikusok foglalják el.

A Párbeszéd-Demokratikus Koalíció-MSZP közös ellenzéki listát Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester vezeti, aki szívesen újrázna. Kissé talán meglepő módon őt Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester követi, aki ellen elsőként állított ellenjelöltet a Tisza Párt. Balogh Balázs filmes, vendéglátóipari szakember indításán még Karácsony Gergely és Ungár Péter is összeszólalkozott. A lista harmadik helyét Tüttő Kata főpolgármester-helyettes foglalja el, aki inkább Brüsszelbe menne, de a közös EP listán csak az ötödik helyet csípte meg, ami aligha elég a kijutáshoz. A fővárosi listán Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke követi, de felkerült rá a Momentumból DK-ba átült jelenlegi újpesti polgármester Déri Tibor, valamint Horváth Csaba zuglói, Gajda Péter XIX. kerületi szocialista polgármester és Nemes Gábor, korábbi buszos szakszervezeti vezető is.

A Momentum listavezetője Donáth Anna pártelnök, aki aligha ül be a Fővárosi Közgyűlésbe, a párt EP listáját is ő vezeti, jelenleg is uniós képviselő. Mögötte Soproni Tamás jelenlegi terézvárosi polgármester áll, akit a budafoki előválasztást elbukó Havasi Gábor fővárosi egészségügyi tanácsnok, illetve Kerpel-Fronius Gábor jelenlegi főpolgármester-helyettes követ. A kétfarkúak listavezetője a szokásoktól eltérően nem a két pártvezér Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna, hanem Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester, aki három párt ajánlatából választotta ki az MKKP listavezetői posztját.

Vitézy Dávid főpolgármester-aspiráns LMP-vel közös 32 fős listája a korábbi ígérethez híven elsősorban szakemberekből áll. Vitézyt Gál József politológus, hangszerkészítő, az LMP kommunikációs vezetője követi, míg mögöttük Szilágyi Anna uniós közgazdász, városfejlesztő, Merker Dávid szociológus, a fővárosi sétáló programok szervezője kapott helyet. De felkerült a listára a IX. kerületben is induló Süveg Anna és Barta Márton a Corvinus stratégiai vezetője, valamint egy elektromos közösségi autómegosztó cég vezetője és egy Balázs Béla-díjas magyar filmrendező is, míg Ungár Péter az utolsó helyet foglalta el.

A Mi Hazánk 32 fős listáját a párt főpolgármester-jelöltje Grundtner András vezeti, a többiek kerületi indulók, illetve a párt EP-listáján is helyet kaptak. A véghajrázók között van a Munkáspárt, a Nép Pártján és a Szolidaritás vezette választási szövetség. A Munkáspártot a régi motoros Thürmer Gyula vezeti, a Nép Pártján lista élén Ruttensdorfer Béla áll, aki szintén Szaniszló székére pályázik, míg a Szolidaritásos fogat bakján Székely Sándor a DK-t is megjárt alapító, az ingatlanpanama miatt perbe fogott egykori erzsébetvárosi polgármester Hunwald György és a Budafokon MSZP-s politikusként nyerő, majd a Fidesznek átszavazó Dankóné Hegedűs Jolán ül.