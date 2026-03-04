A Demokratikus Koalíció listáját Dobrev Klára pártelnök, Molnár Csaba és Kálmán Olga vezeti.
Eldőlt, hogy Aba-Horváth István, az országos önkormányzat elnöke fogja vezetni a parlamenti választáson induló roma nemzetiségi listát. Kérdés viszont, hogy képviselő, vagy szavazati jog nélküli szószóló lesz belőle.
Utolsó pillanatos „becsúszással” tízre nőtt tegnap estére a fővárosi listát állító pártok, civil szervezetek száma. A 32 közgyűlési helyre lapzártánkkor 317 jelölt volt.
A listaállítás viharos hetei után már csak az egyéni jelöltek kiválasztását kell lezárni, és a két párt ráfordulhat a kampányra.
A hétvégén véglegesítik az MSZP választási listáját, jövőre várhatóan a jelenlegi szocialista frakció legalább egyharmada kicserélődik. A következő ciklusban nem lesz képviselő két korábbi pártelnök, Kovács László és Lendvai Ildikó sem.