Dobrev Klára–Magyar Péter-vita a vitáról: „Legyen férfi, ne gyáva!” kontra „Önök egy brancs Orbán Viktorral!”

2024-05-10 16:05:00

Az EP- és az önkormányzati választási kampány felpörgésével egyre feszültebb a viszony a régi és az új ellenzék között. A vádakis hasonlóak: ki játszik össze a Fidesszel?

„Hogy hova megyünk először vagy másodszor, így többes számban, nyilvános vitára vagy bárhova, azt nem ön mondja meg. Sem helyettem, sem nevemben, vagy bárki nevében kérem, így ne beszéljen. Erről a beszédmódról, egyébként is jó lenne, ha leszokna, mielőtt majd azt is elhiszi magáról, hogy így nem csak beszélhet, hanem cselekedhet is. Sajnos láttunk már ilyen jellemfejlődést ott, ahol Ön töltötte az elmúlt évtizedet” – írta Dobrev Klára DK-s EP-képviselő Magyar Péternek címzett pénteki Facebook-posztjában arra reagálva, hogy a Tisza Párt alelnöke a június 9-i EP- és önkormányzati választás előtti viták első helyszíneként ragaszkodik a hivatalosan közszolgálati, amúgy az Orbán-kormány szócsöveként működő M1-hez.

Mint kiderült, Dobrev Klárának ez a feltétel egyáltalán nem tetszik, szerinte ugyanis a köztévés helyszín egy lehet csak a sok közül, és szerinte Magyar Péter csak ki akar bújni a vita alól, és valójában Orbán Viktor és Rogán Antal engedélyére vár. – „Ne engedje meg magának, hogy gyávának gondolják Önt, mint Deutsch Tamást, mert távol marad az előttünk álló többi vitától! Ne gyerekeskedjünk! A vitáról vitatkozunk, ahelyett, hogy az ország legfontosabb problémáiról és a megoldásainkról vitatkoznánk! Legyen férfi, nőjön fel a demokratikus politikus feladataihoz!” – szólította fel Magyar Pétert, utalva arra, hogy országjárásával ő is úgy viselkedik, mint a Fidesz, illetve Orbán Viktor, aki a vita helyett csak szónokol, a fideszesek pedig vita helyett békemenetekre járnak.

„Én először jövő pénteken állok a választók elé a Partizánban listavezetői vitára. Önön múlik, hogy milyen kifogással futamodik meg, vagy mégis ott lesz. Én ott leszek. Ahogy ott leszek a négy másik eddig már bejelentett vitán. Egyik elől sem fogok megfutamodni. Szerintem írja be a naptárjába: jövő pénteken, azaz május 17-én 19 órakor EP-listavezetők vitája a Partizánban” – zárta sorait Dobrev Klára, aki a Tisza Párt EP-programját is hiányolta, amit a DK-MSZP-Párbeszéd pártszövetség már megtett végül: felszólította Magyar Péter: „Legyen férfi, ne legyen gyáva, mint Deutsch Tamás!”

Magyar Péter sem volt rest, néhány órán belül ugyancsak a Facebookon válaszolt Dobrev Klárának, és mellékelt egy a Debrecenből megismert nadrágszíjas plakát alatt készült fotót is, amelyen saját nadrágszíját lóbálja. „Az ilyen megnyilatkozásaival csak megerősíti sok millió ember azon meggyőződését, hogy önök egy brancsot alkotnak Orbán Viktorral. Ön a bejegyzésével asszisztál a Fidesz-propaganda évtizedes törekvéséhez, hogy párhuzamos nyilvánosságot építsenek ki hazánkban és több millió emberhez ne jussanak el a valós hírek. Minden jóérzésű, a változást valóban akaró magyar ember számára egyértelmű, hogy a propaganda falát csak úgy tudjuk átütni, Deutsch Tamást csak akkor tudjuk rákényszeríteni egy élő vitára, ha egységesen követeljük, hogy a „köz”média tegyen eleget a jogszabályi kötelezettségének és egy évtized után rendezzen valódi, élő televíziós vitát a listavezetők részvételével – fogalmazott.

A korábban Varga Judit férjeként megismert, a NER-adminisztrációból kiugorva a magyar politika új szereplőjévé vált Magyar megjegyezte: „Sokatmondó továbbá, hogy a rogáni propaganda a napszemüvegemet nevezi nőinek, Ön pedig a férfiasságomat vonja kétségbe, csak azért mert nem asszisztálok a Fidesz által kiépített médiaterrorhoz, hanem sok százezer, vagy inkább millió magyar emberrel és a valódi ellenzék tagjaival küzdök annak lebontásáért.” A politikus szerint országjárása szinte minden helyszínén odajönnek hozzám volt DK tagok és jelzik, hogy tömegesen lépnek ki addigi pártjuk alapszervezeteiből, hogy „a valódi változást követelő jobb- és baloldali, konzervatív és liberális honfitársaink milliói mellé álljanak”.

– Önnel vagy ön nélkül mi le fogjuk bontani a propagandát és a hallgatás falát, a magyar választok pedig eldöntik június 9-én, hogy őfelsége lejáratódott, cselekvőképtelen ellenzékére szavaznak, vagy a Tisza Pártra, amely valós alternatívát és erőt mutat fel a NER mielőbbi lebontásához – szögezte le Magyar Péter.