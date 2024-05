DK-MSZP-Párbeszéd: Nincs élet az EU-n kívül

MTI-Népszava;

programbemutató;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;DK-MSZP-Párbeszéd;

2024-05-10 14:59:00

Legalábbis ha jólétet és tisztességes életet akarunk a magát baloldalinak és zöldnek tartó ellenzéki pártszövetség szerint.

A magyarok pontosan tudják, hogy számukra jólét, tisztességes élet nincs az Európai Unión kívül – fogalmazott Dobrev Klára DK-s európai uniós képviselő, egyben a DK, az MSZP és a Párbeszéd EP-listájának vezetője a három párt minapi programbemutató rendezvényén, az Európa-napon. Leszögezte: „Nem kérdés, hogy lesz egy erős, szociális Európa, de az hatalmas nagy kérdés, hogy mi ott leszünk-e.” Mindenesetre megígérte, hogy listájuk EP-képviselői egy a mostaninál sokkal erősebb, egységesebb és szociálisabb Európáért fognak dolgozni.

A DK-s listavezető felidézte, hogy az utóbbi időszakban többek között a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború vagy a klímaválság kihívásaival is szembe kellett nézni, Európa azonban minden egyes válságra egyre szorosabb együttműködéssel reagált. – Magyarország azonban szorul kifelé az egyre egységesülő Európából. Rajtunk múlik, hogy a kontinens közepén leszünk vagy a peremvidékén, de el fog jönni a pillanat, amikor a döntés már nem a mi kezünkben lesz – mondta Dobrev Klára, aki ismertette a pártszövetség programelemeinek lényegét.

Ezek között szerepel az európai minimálbér- és a minimálnyugdíj-szabályozás, az európai családi pótlék és gyermektámogatások, az európai egészségügyi unió és szociális klímaalap, az otthonfelújítási program, a klímabarát közlekedést, valamint uniós szintű munkavédelmi szabályok. – Az erős Európa közös biztonságot jelent, közös külpolitikával, közös hadsereggel, közös titkosszolgálattal. Magyar részről pedig az euró bevezetése, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, valamint a milliárdosok és a multinacionális cégek megadóztatása – sorolta Dobrev Klára a célkitűzéseket.

A rendezvényen az pártszövetség EP-listáján szereplők közül Tüttő Kata, az MSZP alelnöke kiemelte, hogy egy szocialista kormány vitte be az országot az EU-ba és az a dolguk, hogy Magyarország bent is maradjon. Felhívta a figyelmet, hogy amikor erősebb Európáról beszélnek, akkor erősebb önkormányzatokra is gondolnak, mert látszik, hogy milyen erő van a helyi közösségekben. Szavait erősítette Déri Tibor, Újpest korábban momentumos később a DK-hoz csatlakozott polgármestere (az önkormányzati választáson egyéni képviselőjelöltként indul a IV. kerületben) aki szerint ebben a ciklusban mindent megtettek, hogy az emberek azt érezzék, az önkormányzat nem engedte el a kezüket. Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke, Újbuda alpolgármestere arra emlékeztetett, hogy 74 évvel ezelőtt fektették el az Európai Unió alapjait, és Magyarország húsz éve tagja a szövetségnek. Szerinte Magyarország és az EU is csak akkor lehet sikeres, ha az embert tekintik a legfontosabb értéknek.