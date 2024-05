Magyar Péter csak a gyermekeikről beszél Varga Judittal, de már új kapcsolatát is támadások érik

nepszava.hu;

per;feljelentés;gyermekek;lejáratás;kapcsolatok;Varga Judit;Magyar Péter;

2024-05-13 12:06:00

A Tisza Párt alelnöke most saját maga nyilatkozik a volt feleségéről és a fiairól, miközben a kormánypárti lapok már jelenlegi barátnője édesanyját vádolják bűncselekményekkel. A politikus feljelentést tesz és perre megy.

Csak hétvégente tud megfelelő időt tölteni a gyerekeivel, miközben az országot járja – nyilatkozta a Blikk hétfői számában Magyar Péter aki a lapnak azt is elmondta, hogy bár különböző oldalon állnak Varga Judittal, volt feleségével, az egykori igazságügyi miniszterrel, megállapodásuk alapján édesanyjuk vigyáz hétköznapokon a tíz-, tizenkét és tizenhat esztendős fiúkra. Tavaly márciusi válásuk óta heti váltásban nevelték közös fiaikat, ezt viszont felülírta az élet, illetve a kampány. – Hétköznap leginkább telefonon beszélünk, sajnos, ez most egy ilyen periódus. Sokat vagyok úton – mondta a Tisza Párt alelnöke.

Amint az a pedofilügyben nyújtott kegyelmi botrányba Novák Katalin államfő után a Fidesz EP-listavezetői posztjának addigi várományosának, Varga Juditnak a bukása, egyben Magyar Péter színrelépése után kiderült, a korábban álompárnak hitt házastársak válása idején nagyon elmérgesedett a kettejük viszonya.

A helyzetet tovább ronthatták Varga Judit bántalmazást sugalló vádjai, azonban Magyar Péter most arról beszélt, hogy ennek ennek ellenére szóba állnak egymással. Igaz, mint kiderült, csak a gyermekeik miatt, s közös témáik lényegében a fiúk hétvégi „átadásának” a menedzselésére szorítkozik. – A két kisebbik fiam még túl fiatal ahhoz, hogy a politika szóba kerüljön, inkább a hétköznapi történésekről, a focimeccsekről beszélgetünk. A legnagyobb fiammal érinthetnénk komolyabb témákat, de vele most – úgy érzem – nem állunk egy politikai táborban – vallott személyes érzéseiről a politikus.

Magyar Péter ugyanakkor hétfői Facebook-posztjában az új kapcsolatát is támadó kormánypártzi lejáratásról számolt be. – „Ma a göbbelsi, rogáni propaganda ismét szintet lépett és a magánélet legmélyebb részeit sem tisztelő, aljas lejárató cikket jelentetett meg a barátnőm édesanyjáról, aki egyébként semmilyen pozícióval nem rendelkezik a TISZA Pártban és ellentétben a fideszes oligarchákkal és politikusbűnözőkkel tisztességes munkából tartja el a családját. A hazug cikkek miatt természetesen feljelentést teszünk és kártérítési pert indítunk” – szögezte le a Tisza Párt alelnöke. Azt is kijelentette: „A hölgy, akit az aljas propagandisták meghurcolnak nem közszereplő. Annyit tudok elmondani róla, hogy büszke édesanya, akinek van 3 gyermeke, akik közül az egyik világbajnok vízilabdázó, aki épp most készül a párizsi olimpiára.”

A hivatkozott cikk a Magyar Nemzetben jelent meg, a Metropol értesüléseire hivatkozva. A „Bűnszervezet szabadulhat Magyarországra – Évekig ült fegyházban Magyar Péter jobbkeze” címmel közzétett írás szerint „emberek életének tönkretétele szárad Magyar élettársa, Vogel Evelyn édesanyjának lelkén, aki most a baloldal új messiásának a gazdasági ügyeit intézi, titkárságát vezeti.” Azt állították, egy semmit sem bizonyító, névtelen ítéletrész közzétételére hivatkozva, hogy a szóban forgó hölgy, S. Mária Judit csak nemrég szabadult, miután négy évet ült fegyházban piramisjáték miatt. Szintén bármiféle bizonyíték bemutatása nélkül azt is leírták, hogy bűnszervezet tagjaként 1200 embert meglopott, átvert.