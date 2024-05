Orbán Viktor gratulált a csádi választáson győztes diktátornak

„Gratulálok az elnöknek és Csád lakosságának a közelmúltbeli békés választásokhoz. Ez egy fontos lépés az átállási folyamatban. Magyarország a soron következő magyar EU-elnökség idején is támogatja Csádot a Száhel-övezet biztonságának és stabilitásának megerősítésére irányuló létfontosságú munkájában – vette észre a 444 Orbán Viktornak még vasárnap közzétett posztját a korábban Twitterként ismert X-en.

A közép-afrikai országban a múlt héten elnökválasztást tartottakm, a szavazatok 61 százalékával Mahamat Idriss Déby Itnót választották elnökké, a második Succes Masra messze lemaradt a szavazatok 18,5 százalékával. Utóbbi ugyan magát nevezi győztesnek, már kérelmezte is az aqlkotmánybíróságnál, hogy a választás eredményeit semmisítsék meg, de sok esélye nincs – ismertette az eredményeket a portál, emlékeztetve: tavaly ősszel jelentette be az Orbán-kormány, hogy a Magyar Honvédség Csádban indítja el első bilaterális misszióját, elképzelések szerint 200 magyar katonával. A mostani győztes, aki eddig az úgynevezett átmeneti katonai tanácsot vezettem küldte korábban a meghívólevelet a magyar misszióhoz.

Congratulations to President @GmahamatIdi and to the people of Tchad on the recent peaceful elections. This is an important step in the transition process. Hungary will continue to support #Tchad in the vital work of strenghtening security and stability in the Sahel region during…