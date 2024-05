Pedro Sanchez diadala a katalóniai választás eredménye

Rónay Tamás;

Katalónia;Pedro Sánchez;Carles Puigdemont;

2024-05-13 15:12:00

A Katalán Szocialista Párt (PSC) 42 mandátumot szerzett a 135 fős parlamentben.

A szocialisták kapták a legtöbb szavazatot a spanyolországi autonóm régióban, Katalóniában a vasárnap tartott parlamenti választásokon.

A párt 42 mandátumot szerzett a 135 fős parlamentben. Az eddig hatalmon lévő három szeparatista párt összesen csak 59 képviselőt tudott megszerezni. Az elszakadáspárti erők 1980 óta először nem tudtak többségre szert tenni a regionális parlamentben.

Ugyanakkor a Salvador Illa által vezetett szocialisták is messze vannak az abszolút többségtől, és nehéz koalíciós partnert kell találniuk. Amennyiben nem sikerül kellő többségre szert tenniük augusztusig, akkor októberben a választóknak újra az urnákhoz kell járulniuk.

A spanyol közszolgálati televízióban megszólalt elemzők egyöntetűen úgy látják, hogy a szocialisták jó szereplése elsősorban Pedro Sanchez miniszterelnök politikájának köszönhető. A kormányfő megbékélési politikáját hirdetett a kisebbségekkel kapcsolatban és engedményeket tett a katalánoknak. Ezzel jelentősen csillapította a központi, madridi kormány és a katalánok közötti konfliktusokat, és kivette a szelet a Madridot első számú ellenségként meghatározó szeparatisták vitorlájából.

Az volt a cél, hogy „új, döntő szakasz" nyíljon meg Katalónia számára - mondta Illa, amikor Barcelonában leadta szavazatát. A függetlenségpártiak mintegy egy évtizeden át kormányozták a gazdaságilag erős észak-spanyolországi régiót, és 2017-es elszakadási törekvéseikkel az 1970-es évekbeli Franco-diktatúra vége óta a legsúlyosabb politikai válságba sodorták az országot. A régió akkori elnöke, Carles Puigdemont, aki ellen függetlenségi törekvései miatt még mindig elfogatóparancs van érvényben Spanyolországban, és ezért Dél-Franciaországból kellett kampányolnia, előzőleg azt állította, vereség esetén távozik a regionális politikából.

Puigdemont pártja, a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) 35 mandátumot szerzett, ezzel második lett a szocialisták mögött. A másik nagy függetlenségpárti párt, a Juntsnál mérsékelteb ERC, amelyet a jelenlegi regionális elnök, Pere Aragones vezet, igen sok szavazatot veszített, és csak 20 mandátumra tett szert. A harmadik, baloldali párt, a CUP négy mandátumhoz jutott. Illa már az előző, 2021. februári regionális választáson is a legtöbb szavazatot kapta. Nem lett azonban regionális elnök, mert a Junts per Catalunya, az ERC és a CUP koalícióra lépett egymással. Akkor együttesen 74 mandátumra tettek szert.

Ha a szocialistáknak sikerülne kormányt alakítaniuk, az óriási győzelem lenne Pedro Sanchez számára a katalán enyhülési politikája szempontjából. A kormányfő párbeszédre törekedett a mérsékelt ERC-vel, és kegyelmet adott a függetlenségi mozgalom vezetőinek, akiket a 2017-es elszakadási kísérletben játszott szerepük miatt börtönbe zártak.