Soproni Tamás: A következő közgyűlés katasztrófa lesz

Szalai Anna;

interjú;Terézváros;Momentum;Soproni Tamás;

2024-05-14 10:13:00

Könnyű győzelmet, de nehéz ciklust jósol Karácsony Gergelynek a terézvárosi polgármester, Soproni Tamás, aki beszélt a Momentum különindulásának okairól, a múlt árnyairól és egy pohárka benzinről is.

Ilyés Márton, aki nemrég lépett ki a Momentum elnökségéből, úgy véli, Budapest vezetése tanult tehetetlenségben van, de a város problémáira nincs válasza a Momentumnak sem. Elnökségi tagként mennyire tartja jogosnak a kritikát?

Van válaszunk. Fura, hogy Ilyés Márton ezt nem tudja, hiszen másfél évig éppen Budapest ügyekért felelt az elnökségben. Kicsiben bemutattuk ezeket itt Terézvárosban is. Példaként említve: lepukkant bérlakások helyett felújított otthonokat adunk a rászorulóknak. Megmutattuk, hogy milyennek képzelünk el egy XXI. századi, egészséges közterületet, amely nem csak közlekedésre, hanem közösségi létre is szolgál. Ugyanilyen szellemiséget képvisel a városvezetés is. Abban van némi igazság, hogy amíg a kerületek némi odafigyeléssel ki tudnak jönni a bevételeikből és kisebb-nagyobb fejlesztésekre is futja, addig a főváros tényleg célkeresztben volt. Ilyés Mártonnak a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnökeként elég sok lehetősége lett volna gazdaságfejlesztő programok indítására.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt újpesti polgármester-jelöltje szerint a párt pénzügyeiről szóló hangfelvételt a Momentum szivárogtatta ki, ami nem etikus, pláne egy megszűnés szélén lévő párt esetén. Mit szól ehhez?

Nem tudom, mi van ezen a felvételen. Ettől függetlenül nagyon gáznak tartom, ha valaki ilyen arrogáns stílusban kommunikál. Terézvárosban azon vagyok, hogy emeljem a közbeszéd stílusát.

A Momentum külön útra lépett, ahol most elég nagy a tolongás Magyar Péter megjelenésével és az LMP leválásával. Nem lehet, hogy ez zsákutca?

Az, hogy egy EP-választáson meg akarjuk mutatni az elmúlt évek munkáját, nem lehet zsákutca. Büszke vagyok arra a teljesítményre, amit a momentumos EP-képviselők, Donáth Anna és Cseh Katalin letettek az asztalra. Utóbbi tulajdonképpen az egyetlen olyan magyar képviselő Európában, aki nemcsak „Magyarországon világhírű”, hanem más országokban is komolyan vehető európai politikusként tartanak számon.

Kizárólag a Momentum jelöltjeként indul a júniusi önkormányzati választáson, miközben 2019-ben összellenzékiként győzött. Hová tűnt maga mögül a DK, az MSZP, Párbeszéd és az LMP?

A plakátokon a DK, a Párbeszéd és az LMP is ott van. A szavazólapokról azért hiányoznak, mert a választási törvény módosítása miatt a saját fővárosi lista állításához három kerületben önálló polgármestert kell indítani. Ez ugyanúgy technikai részlet, mint az, hogy Karácsony Gergely jelölőszervezetei közül hiányzik a Momentum, természetesen támogatjuk az indulását. Az MSZP azonban valóban külön indul. Az Andrássy úti ingatlanpanamák árnya a máig ér. Ma is ugyanaz az MSZP helyi elnöke, aki a 2000-es években alpolgármester volt itt. Aki a haverjával, Bálint Györggyel fedezetelvonó kölcsönszerződéssel most is 14 milliót akart kihúzni az önkormányzat zsebéből. Mi azt mondtuk, hogy csak egy új csapattal vállaljuk az együttműködést, ők ragaszkodtak a régiekhez.

Bálint György kilépett az MSZP-ből és most egy civil egyesület jelöltjeként indul. Valóban maffiamódszerekkel támadja?

Engem meglep, hogy valaki idejön a XX. kerületből és a kétes hírű józsefvárosi kínai piac volt vezetőjeként, akiről olyan ügyészségi anyagok jelentek meg, hogy rendőröket fizetett le korábban, majd ilyen múlttal politizálni kezd.

Ha valaki megnézne egy testületi ülést – de ne tegye, mert káros a mentális egészségre – akkor tanúja lehetne, hogy ezt az embert kizárólag az irántam érzett gyűlölete hajtja.

Kormánypárti ellenlábasa Kovács Balázs Norbert, aki Lázár János miniszteri biztosaként éppen a kerületbe tervezett Podmaniczky Liget kialakításáért felel. Mi lett a kerület terveivel?

Tavaly tavasszal egyeztettünk a terveinkről Csepreghy Nándor államtitkárral, aki nyitottnak mutatkozott. Mi vállalnánk, hogy az Eiffel-tértől a Ferdinánd-hídig terjedő szakaszon a nagy állami álmok megvalósulásáig egy átmeneti közparkot alakítunk ki kutyafuttatóval, játszótérrel, köztérrendezéssel, növényültetéssel. Néhány százmillió forintból, félév alatt megvalósítható lenne. A megbeszéltek szerint el is készítettük a komplex tervet, amit tavaly augusztusban el is küldtünk, de semmi választ nem kaptunk rá azóta sem. Igaz, közben kinevezték Kovács Balázst. Gondolom június 10-től újra lehet majd tárgyalni erről.

A Fidesz teljes sorcserét hajtott végre Budapesten, a régi kerületi polgármester, Hassay Zsófia már a kanyarban sincs. Kovács Balázs, aki az előző országgyűlési választáson kudarcot vallott itt, mennyire tűnik komoly ellenfélnek?

A jelenlegi testületi munkában nem döntő szempont a párthovatartozás, mindannyian Terézvárosért dolgozunk, ami szerintem látszik is.

A hozzám érkező visszajelzések szerint az itt élők elégedettek az eddig végzett munkával, sőt esetenként egyre büszkébben vallják, hogy VI. kerületiek.

Van persze, ami nem sikerült, például a hivatali nyelvezet közérthetőbbé tétele. Volt ilyen képzés a kollégáknak, de az önkormányzati bürokrácián még nem sikerült áttörni. Már felírtam a június 10-i oldalamra, hogy újra elő kell venni. Szomorú, hogy a hivatalok úgy kommunikálnak az emberekkel, hogy a címzettek fele nem érti. Ezzel együtt van néhány kerület, mint például a II. vagy a XIII. kerület, ahol senkinek sem érdeke leváltani a regnáló polgármestert. Remélhetőleg én is közéjük tartozom.

A következő Fővárosi Közgyűlésben nem lesznek automatikusan tagok a kerületi polgármesterek, de a Momentum listájáról ön bekerülhet. Mire számít a következő ciklusban? Milyen lesz a közgyűlés összetétele és főként ki fogja vezetni a várost?

Előbb az egyszerűbb kérdés: Karácsony Gergely sokak számára meglepő könnyedséggel fog nyerni. Kérdés, hogy milyen csapat áll majd mögötte. Nem véletlenül indulunk külön. A Momentum az összképnél progresszívabb és tisztább városvezetésre vágyik. Egy példa: időnként úgy éreztem, hogy a közgyűlés néhány tagjának oda van készítve egy pohárka benzin, hogy reggelenként beleszippanthasson a gőzébe. Komoly vitáink voltak a városfejlesztés irányáról. De az se véletlen, hogy szorosan együttműködünk Hadházy Ákossal, aki Zuglóban a Momentum jelöltjét Rózsa Andrást támogatja. A mutyikra oda kell figyelni, még akkor is, ha alapvetően bízunk a szövetségeseinkben. A következő közgyűlés katasztrófa lesz. A polgármesterség ad egyfajta kompetenciát, de a pártlisták láttán az az érzésem, hogy a következő közgyűlésbe nagyon sok véresszájú, a testületre politikai színpadként tekintő szereplő érkezhet. Nekem az is csalódás lenne, ha az ismeretlen programmal induló Tisza párt bekerülne a testületbe. Én eddig egyetlen önkormányzattal kapcsolatos megnyilvánulásukat láttam, miszerint nem értenek egyet a belvárost szennyező turista- és szállodahajók kitiltását célzó építési szabályzat módosítással. Ez idáig nem sok.

Választási ígérete volt a parkolási káosz felszámolása. Első körben a parkoló helyek harmadát kapták meg a helyiek, növelhető ez a közeljövőben?

Minden kerület azt szeretné, ha ez az arány jóval nagyobb lenne. de ez egy jó kompromisszum volt a városvezetéssel: a kizárólagos parkolóhelyek kialakításáért cserébe a mikromobilitást is fejleszteni kell. Ez nekünk nem volt gond, a BUBI állomások telepítésében is partnerek vagyunk, ahogy a közösségi közlekedést is támogatjuk, a kerületben élő diákok a nappali tagozatos tanulmányok végéig ingyen bérletet kapnak. Parkolóházakban 150 helyet bérel az önkormányzat, amit 40-60 százalékos kedvezménnyel adunk tovább a kerületi lakosoknak. Próbáljuk eltüntetni az autókat az utcáról, hiszen a fáknak is kell hely. Éppen most ültettünk egy fasort a Csengery utcában, ilyen talán egy százada nem történt a Terézvárosban. A fővárossal kötött megállapodás szerint a kizárólagos parkolóhelyek aránya összkerületi szinten nem növelhető tovább, de ahol szükséges, például a sétáló utcává alkuló Bajcsy-Zsilinszky köz környékén biztosan több lesz ezekből.

Két éve a VII. és a VIII. kerület polgármesterével közösen jelentették be, hogy összehangoltan 30 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be. Be tudják tartatni?

A 30-as zónát szinte a teljes kerületben bevezettük, de a betartatásban előrébb kell lépnünk.

A Terézváros 2030 fejlesztési program részeként készült egy térkép-applikáció, amely a kerület egészét lefedve mutatja az indított projekteket, a kizárólagos parkolóhelyeket, a térfigyelőkamerák helyét és a sebességhatárokat is. Az autósok – nem akarom őket bántani, nekem is van autóm, bár féléve kölcsönadtam apósomnak, annyira nem használtam –, szeretik felvenni a forgalom ritmusát, ami nem feltétlenül felel meg a tábláknak. A szabálykövetést elősegítendő, s hogy lassítsuk az autósokat, szintben kissé megemeljük a kereszteződéseket és traffiboxokat szerelünk fel.

Mit sikerült ebből az igen ambiciózus Terézváros 2030 programból eddig megvalósítani?

Rengeteg közterünk újult meg az elmúlt években, hosszú listám van a zöldebbé, élhetőbbé vált utcákról és terekről. Valódi zöldbe borul például az Andrássy út egészen a Kodály köröndig. Kétmilliárd forintot szánunk csak az idén társasházak homlokzatfelújításának támogatására, méghozzá úgy, hogy a költségek 80 százalékára pályázhatnak, a felét vissza se kell fizetniük. Nálunk van az egy négyzetméterre eső legtöbb térfigyelő kamera a városban, a jogkövető polgárok örülhetnek ennek. Megvalósulás előtt áll a kerület legrosszabb állapotú részének a Szondi utcának a megújítása is. Másrészt, ha mindig arra várnánk, hogy az végezze el a feladatot, akinek a dolga lenne, nagyon lassú lenne a tempó. Ezért időnként kezünkbe vesszük a dolgokat. Jó példa erre a Bajza-Bulcsú alagút, ami igazi horror-alagútnak számított. Mi leültettük az érintetteket, azután kifizettük a költségek 90 százalékát és most már családok is nyugodtan használhatják.

Honnan futja minderre? Az önkormányzatok többsége folyamatosan forráshiánnyal küzd.

Idén 10 milliárd forintot költünk fejlesztésre. Ez sok település számára valóban kigazdálkodhatatlan. De nagyon mások az adottságok. Nekünk például sokat hoz az idegenforgalmi adó, ami egy peremkerületben elenyésző bevétel lehet. A gépjárműadó elvonása nekünk is érvágás volt, de nem olyan nagy, mint egy keretvárosi részen, ahol sokkal több az autó. Ezenfelül igyekeztünk megfogni a pénzt, nincs már kerületi tévé és az ügyvédi díjakat is lefaragtuk. A kiadások is mások. Nekünk a sok fővárosi szakasz miatt kevesebbet kell költenünk útkarbantartásra, de többet köztisztaságra és közbiztonságra. Az sem elhanyagolható, hogy jelentős megtakarításunk volt, ami szép bevételt termelt az elszálló inflációs kamatok okán.

Ellenlábasai szerint kárt okoztak a kerületnek a szabálytalan tenderekkel, ami miatt összesen 142 millió forint büntetést szabott ki a Közbeszerzési Döntőbizottság. Miért ez a sok bírság?

A legnagyobb tétel egy előző vezetés alatti közbeszerzés miatti bírság, de nem tagadom, a mi műszaki kollégáink is követnek el hibákat.

Amelyik döntés nincs bíróság előtt, az összesen 3 millióról szól. De tagadhatatlanul érzek némi megkülönböztetést a hatóságok és hivatalok részéről: az ellenzéki önkormányzatok esetén valahogy mindig vastagabban fog a ceruza, gyorsabban érkezik az elmarasztalás.

Az Egyensúly Intézet településindexe alapján a kerületek versenyében a harmadikok lettek a kiegyensúlyozott mutatóknak köszönhetően.

Ez egy jó visszajelzés, de ennél fontosabb, amit a hétköznapokban hallok az itt élőktől, akik mintha kissé boldogabbak lennének. Mindenki kap valamit. Olyan csoportok is, akikre korábban kevés figyelem hárult: van fogyatékos támogatásunk, intim csomag, menstruációs szabadnap, biciklitámogatás a fiataloknak, a meleg pároknak is jár a jegyes csomag. Apróságok talán, de mindenki érezheti, hogy rá is gondolunk.