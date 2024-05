Az európai konzervatívoknál sem látják szívesen a Putyin-propagandát terjesztő Fideszt

P. L.;

2024-05-13 19:16:00

Alexandr Vondra cseh EP-képviselő szerint Éric Zemmour francia szélsőjobboldali vezető pártja még csatlakozhat az ECR-hez, a Fidesz már kicsit sok.

Ha valaki szimplán papagáj módjára Putyin propagandáját terjeszti, annak semmi dolga az ECR-ben. Ezt közöltem a Fidesszel, emiatt most nem is lehet velük tárgyalásokat folytatni - jelentette ki az Euractivnak adott interjújában Alexandr Vondra, az európai jobboldali pártszövetség EP-képviselője.

Ezzel a Fidesz annak ellenére látszik kiszorulni az európai konzervatívok közül is, hogy az ECR-be nemrég felvették a francia Éric Zemmour szélsőjobboldali tömörülését, a Visszahódítást (Reconquête!) is. Alexandr Vondra mindemellett jelezte, hogy a francia politikusokkal is átbeszélték ugyanezen kérdésköröket. Ugyanis, mint fogalmazott, az ECR bővítésének egyértelmű határvonalai vannak, ilyen például az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos álláspont.

A Europe Elects előrejelzései szerint az ECR várhatóan megerősödik a közelgő európai parlamenti választásokon, és akár az EP harmadik legnagyobb képviselőcsoportja is válhat belőlük. Vagyis ha Orbán Viktor el akarja foglalni Brüsszelt, akkor nem ártana, ha legalább velük megtalálná a közös hangot, de most úgy tűnik, ez sem jön össze olyan könnyen.

Az interjúban Alexandr Vondra arról is beszélt, hogy a választások előtt semmilyen támogatást nem előlegeznek meg Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság élén történő újrázásához. A frakció egyelőre megvárja, milyen lesz az EP új összetétele a választások után. Annak ugyanis van esélye, hogy Von der Leyen a támogatás megszerzése érdekében az Európai Néppárttól jobbra elheyezkedő pártcsaládokhoz is fordul majd segítségért. Alexandr Vondra közölte, azt szeretnék, hogy az Európai Bizottság működését változtassák meg: legyen kevésbé forradalmi, kevésbé bürokratikus és kevésbé ideologikus.