Vitézy Dávid: Radikális átalakulás lesz a közgyűlésben, többségbe kerülhetnek az új erők

P. L.;

Budapest;Vitézy Dávid;főpolgármester-jelölt;önkormányzati választás 2024;

2024-05-15 09:31:00

Az LMP főpolgármester-jelöltje azzal számol, hogy ha összeadjuk az általa vezetett lista, a Tisza Párt és a Kutyapárt várható listáit, az már kiteheti akár a többséget is.

Nagyon érdekes lesz az új Fővárosi Közgyűlés összetétele Vitézy Dávid szerint, mert megnyitja a lehetőséget, hogy ne kétpólusú legyen a döntéshozás - erről a Telexnek adott interjújában beszélt az LMP főpolgármester-jelöltje.

Vitézy Dávid felidézte, hogy eddig szinte az összes főpolgármesternek többsége volt a közgyűlésben, most azonban bárkit is választanak majd meg a város élére, annak egy szélesebb körű együttműködést kell kialakítania majd. „Lesz egy parlamentünk, ahol a legitimációs problémákkal küzdő pártok ülnek, és egy Fővárosi Közgyűlés, ahol már ott ülnek az új szereplők” - fogalmazott erről. Lényeges tényezőként említette, hogy az általa vezetett lista, a Magyar Péter-féle Tisza Párt és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listájának hármasa összeadva kiteheti a közgyűlés többségét is. A DK főpolgármesterének tartott Karácsony Gergely ilyenformán nem fog tudni többséget alkotni - vélekedett Vitézy Dávid.

Annak ellenére, hogy mások mellett korábban Magyar Péter is összekötötte Vitézy Dávidot a Fidesszel, az LMP-főpolgármester-jelöltje szemlátomást nem tartja magát távolinak a Tisza Párttól: szerinte Magyar Péter is azt akarja elérni, hogy a centrum nélkül ne lehessen kormányozni Budapestet.

Vitézy elmondta ugyanakkor azt is, hogy a Tiszához képest ők két szempontból is erősebb alternatívát nyújtanak, mert egyrészt van főpolgármester-jelöltjük, másrészt van programjuk.

Arra a kérdésre, hogy szükségesnek tart-e kormányváltást, Vitézy Dávid egyetértőleg felelt, szerinte ráférne az országra a változás. Azt viszont elismerte, hogy 2022-ben az állami Budapesti Fejlesztési Központ vezetőjeként még abban bízott, hogy tudják folytatni a munkát. Elmondta azt is, hogy az akkori, Márki-Zay Péter által vezetett ellenzéki összefogás ajánlatát nem tartotta erősnek. Rögzítette ugyanakkor azt is, hogy sosem volt Fidesz-tag, s noha egy ideig a kormány álltamtitkára is volt, sosem mély pártpolitikai elköteleződésből végezte a munkáját. Mindemellett a kormánnyal kapcsolatban azért fogalmaz finoman, mert ha megválasztják, akkor 2026-ig biztosan velük kell majd együtt dolgoznia, ő pedig a város vezetésére készül, szemben Karácsony Gergellyel és a fideszes Szentkirályi Alexandrával, akik szerinte országos politikusok. Leszögezte, azzal természetesen nincs gond, hogy a főpolgármester konfrontálódik a kormánnyal, ezt ő is meg fogja tenni, de ő ezt a város ügyei mentén fogja csinálni. Példaként a maxi-Dubaj-beruházást, a kórházak elhanyagoltságát és a közlekedés problémáit említette. Karácsony Gergely kommunikációja viszont ezzel szemben szerinte egy országos ellenzéki szerepet jelez. Felidézte, hogy a jelenlegi főpolgármester többször is volt már miniszterelnök-jelölt, igaz, 2021-ben elütötte a villamos és visszalépett Márki-Zay Péter javára.

Az interjúban természetesen szóba került Lázár János építési és közlekedési miniszter is, akinek a tevékenységét Vitézy többször élesen bírálta. Azzal kapcsolatban, hogy a tárcavezető mennyire lehet önálló aktor a Budapest-politika kérdéseiben, Vitézy Dávid úgy vélekedett, hogy a döntés és a felelősség Orbán Viktoré, ennek ellenére a minisztereknek is komoly felelősségük van. Korábbi tapasztalatai szerint például hatalmas jelentősége van annak, hogy ki készít elő egy-egy adott javaslatot. „Lázár kifejezetten élvezi, hogy Budapest ellenében még kettőt csavar a potméteren, mert vidéken ezzel szerez népszerűséget” – vélekedett.