Órák óta műtik Robert Ficót, a szlovák kormányfő a merénylet után az életéért harcol

2024-05-15 20:50:00

Szerda este Robert Kalinák védelmi, Zuzana Dolinková egészségügyi és Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott az ügyben. A merénylő indítékairól a rendőrség holnap fog beszámolni, helyszínen tartózkodó munkatársaink látták Zuzana Dolinková egészségügyi minisztert sírva kijönni a kórházból.

Robert Fico helyzete nagyon bonyolult, de hisszük, hogy elég erős ahhoz, hogy átvészelje – jelentette ebe Robert Kalinák szlovák védelmin miniszter, miniszterelnök-helyettes azon a sajtótájékoztatón, amelyet szerda este tartott a merénylet áldozattal esett szlovák miniszterelnök, Robert Fico állapotáról a besztercebányai (Banská Bystrica) kórházban. E szerint a szlovák kormányfőt már három és fél órája műtik, a beavatkozás a korábbi hírekkel ellentétben még nem ért véget, a kormányfő pedig az életéért harcol, nagyon súlyos állapotban van.

A sajtótájékoztatón megszólalt Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter is, aki kijelentette, hogy a merénylőnek nyilvánvaló politikai motivációi voltak, és mindenkit kért, hogy vessenek véget a gyűlölködésnek. Közlése szerint Szlovákiában most megerősítik a közjogi méltóságok védelmét, fokozzák a pozsonyi parlament körüli biztonsági készültséget, a parlamenti képviselők is védelmet kapnak. A merénylő indítékairól a rendőrség csütörtökön fog sajtótájékoztatót tartani.

Mint megírtuk, Robert Ficóra egy 71 éves lévai férfi, Juraj Cintula adott le öt lövést a pozsonyi kormány kihelyezett nyitrabányai (Handlová) ülése után, amikor a politikus odalépett az őt üdvözlő tömeghez. A szlovák kormányfőt három találat érte, egy a hasán, kettő a bal kezén, az előbbi miatt életveszélyes állapotban helikopterrel vitték a besztercebányai kórházba. Merénylőjét a helyszínen elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. A férfi amatőr költő, a szlovák írószövetség tagja, a DÚHA (Szivárvány) nevű irodalmi klub egyik alapító tagja, akinek volt fegyvertartási engedély birtokában tarthatta magánál azt a revolvert, amelyből tüzet nyitott Robert Ficóra.

Arról, hogy Robert Fico az életéért harcol, beszélt Zuzana Dolinková egészségügyi miniszter is, aki szintén ott van a besztercebányai kórházban. Helyszínen tartózkodó muinkatársaink látták a politikust sírva kijönni a kórházból.

Azzal egyébként mindenki egyetért, hogy Nyitrabányát a biztonságiak követtek el hatalmas hibát. A közjogi méltóságokat védő hivatal egykori vezetője, Juraj Zábojník arra hívta fel a figyelmet, hogy nem látta, bárki is a miniszterelnök elé ugrott volna, de Robert Fico akkor sem maradhatott volna védtelenül, amikor emberek közé ment, az őt üdvözlő kordonnal elválasztott tömegben eleve beépített embernek is kellett volna lennie. Ezzel párhuzamosan Štefan Hamran volt szlovák országos rendőrfőkapitány azt mondta, Robert Fico testőrei fatális baklövést követtek el, amikor össze-vissza rohangáltak a merénylet után ahelyett, hogy közvetlenül kórházba vitték volna a szlovák miniszterelnököt.