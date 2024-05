Mindenre emlékszik Fico, de állapota továbbra is súlyos

Á. B.;

Robert Fico;merénylet;Szlovákia;Peter Pellegrini;

2024-05-17 10:05:00

Képes a kommunikációra, de sebei miatt nyugalomra és pihenésre van szüksége.

Csak néhány szót tudott váltani Robert Fico miniszterelnökkel Peter Pellegrini megválasztott államfő csütörtökön a besztercebányai kórházban.

Mint a TA3 szlovák televíziónak elmondta, azért tudtak ilyen keveset beszélni, mivel a kormányfőnek nyugalomra és pihenésre van szüksége súlyos sérülései miatt. Annyit azért megtudott tőle, hogy a politikus emlékszik a merényletre, s meglepődött, hogy olyan gyorsan történtek a dolgok - s azon is, hogy egyáltalán megtörténhetett. Pellegrini szerint Fico magánál volt, amikor átszállították Besztercebányára és érzékelt mindent, ami körülötte történt, kivéve azt amikor műtéti altatásban volt.

A leendő államfő megjegyezte, bár a miniszterelnök magánál van, de még mindig súlyos az állapota - írja szemléjében a Paraméter.

Eközben a pozsonyi Új Szó arról ír, hogy a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) péntek reggel átkutatta a feltételezett elkövető lévai otthonát.

