Százezren az utak mentén

Korom Milán;

kerékpár;Tour de Hongrie;

2024-05-18 19:33:00

A vasárnap véget ért Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny főszervezőjével, Eisenkrammer Károllyal beszélgettünk.

Az eseményt végig követve úgy tűnt, hogy minden flottul ment. Van esetleg valami miatt hiányérzete?

Nincs, az egész hét egy álom sztori volt. Minden útvonallal kapcsolatos választásunk bejött. Az, hogy a Budapest-Balaton kerékpárútra felvittük a versenyt, nem volt magától értetődő, mert nem egy ilyen mezőnyre tervezték az útvonalat. Mindezek mellett nagyon sok ősz hajszálunk ment el az elmúlt egy évben, de szerencsére ez a versenyen nem látszott.

Voltak necces szituációk?

A vonatközlekedés megállíthatja a versenyt, de sosem öröm ezzel szembesülni. Az utolsó szakaszon a mezőny a tervezett legmagasabb átlagnál is négy km/h-val gyorsabban ment. Tudtuk, sorompót fog kapni így a szökés. Kollégáim közbenjárásával sikerült a vonat sebességét úgy csökkenteni, hogy a szökevények mögött, de a mezőny előtt haladt át. Az etyeki befutónál pedig hiába volt tiltva a parkolás, néhány szervező kollégával puszta kézzel felpakoltuk a járdára az autókat.

Mekkora stáb dolgozott azon, hogy minden rendben menjen?

A mezőnnyel együtt mozgó szervezőcsapat, beleértve a négy televíziós tartalomgyártó céget is 400 fő volt. Az útvonal biztosításában körülbelül 3000 rendőr dolgozott. Idén nagyon sok pénzt és energiát fektettünk abba, hogy a verseny ellenére az emberek el tudjanak jutni A-ból B-be, ezért előtereléseket végeztünk akár már 30 kilométerrel odébb.

Vannak számaik azzal kapcsolatban, mennyi ember állt az utak mentén?

Nincsenek pontos adataink, de összesen százezernél is többen. Megható volt látni, Budapesten milyen sokan voltak. Persze, lehet mondani, hogy sok turista volt közöttük. Etyekre viszont már mindenki a kerékpárverseny miatt jött. A kollégáimmal azt tippeljük, ötezren lehettek ott az utolsó pár száz méteren.

2022-ben Magyarországról indult a Giro d’Italia, majd néhány napra rá vette kezdetét a Tour de Hongrie. Akkor ezzel a húzással rengeteg sztárcsapatot lehetett megnyerni a magyar versenyre. Azóta viszont egyre többen mondják azt, a Giro árnyékában nem kapja meg a viadal a kellő figyelmet.

Ez a kérdés folyamatosan előkerül és nem egyértelmű rá a válasz. A versenynaptár túlzsúfolt, ha nincs Giro, akkor van más. Amint kimozdulunk ebből az idősávból, ezer másik problémával kerülünk szembe. Azt is nézni kell, kik az ellenfelek. A legnagyobb a Tour de France, ehhez képest a Giro is szerényebb pályán mozog. Azt gondolom, a Tour de Hongrie-val most is magunkra tudtuk irányítani a média figyelmét, érdemes megnézni a nemzetközi médiában, mennyi beszámoló született a versenyről, Marc Cavendishről és Peter Saganról.

Jelen tudásunk alapján Cavendish és Sagan 2024-ben befejezi a pályafutását, jövőre ki lehet az a versenyző, aki miatt ismét tízezrek mennek ki szurkolni?

Sztárokban nem vagyunk híján, a Tour de France-ra készülő sprinterek rendre visszatérnek hozzánk. Valter Attila szereplése óriási lendületet adhatna a magyar körversenynek, de amíg őt a csapata a Girón indítja, erre nincs lehetőség.

Dolgoznak azon, hogy Valter csapata visszatérjen Magyarországra?

Persze! Tavaly mindent az alá rendeltek, hogy megnyerjék mind a három háromhetes versenyt, ebbe nem fért bele, hogy ellátogassanak Kelet-Európába. Idén kiszállt a Jumbo, az új szponzor a Benelux államokban érdekelt, őket pedig ebből a régióból kimozdítani nagyon nem egyszerű.

2015-ben indult újra a Tour de Hongrie, amit akkor 100 millió forintból rendeztek meg. Azóta a verseny évről évre szintet lépett. Milyen büdzsével dolgoznak most?

Egymilliárd forint körül jár a verseny költségvetése. Ebben nincs benne a rendőrség és a magyar közút munkája. Az ő tevékenységük nemcsak pénzügyileg felbecsülhetetlen. Ebből a pénzből a sportszakmai szervezést végezzük, ami mellé társul az egész éves kommunikáció. Az igazi nagy költések a verseny hetében vannak. A csapatok meghívása komoly költség, rajtpénzt kapnak, biztosítjuk számukra a szállást. A sztárok meghívása egy külön büdzsét igényel. Ott van még az összes építési, bontási folyamat napról-napra, de a legnagyobb tétel a műsorgyártás és annak az elhelyezése a televízióban. Vannak szponzoraink és a célvárosoktól is kapunk befizetéseket, de természetesen jelenős állami támogatás is rendelkezésre áll. Ennek mértéke 2023-ban bruttó 630 millió forint volt. Az idei adatok nem publikusak. Mivel kiemelt sportesemény lett a Tour de Hongrie, így a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség alatt alvállalkozói rendszerben dolgozunk, és nem látunk rá a teljes pénzügyi folyamatokra.

Két és fél évtizede foglalkozik az esemény szervezésével, menet közben voltak nehezebb időszakok, még a lakását is eladta, hogy legyen Tour de Hongrie.

A Tour de Hongrie néha segít, néha pedig viszi a cég pénzét. Idén jóval 100 millió forintot meghaladó összeget finanszíroztunk elő, mert nagyon nehezen kötődtek meg bizonyos szerződések. Több szervezet van a Vuelta Sportirodán belül, a Vuelta Kft. a legnagyobb, de van olyan szervezetünk, ami közlekedésbiztonsággal, pályázatokkal, eseményekkel foglalkozik, és vannak Erasmus projektjeink is. Ezek együttesen viszik a hátán a céget, amely a Tour de Hongrie nélkül stabil és nyereséges.

Egy korábbi interjúban arról beszélt, a 2022-es magyarországi Giro-rajtból nem sikerült kihozni a maximumot. Milyen hiányosságokra gondol?

A kluboktól megkapjuk sokszor azt a jogos kritikát, hogy miközben tízezer forintos problémákkal küzdenek, hiányos az országúti versenyrendszer, mi World Tour álmokat kergetünk. Gyakori probléma, hogy állami oldalról kilobbizódnak százmilliók, milliárdok sporteseményekre, majd elbontják az eseményt és utána nem marad semmi. A koncepció része kellene legyen, hogyan tudunk eközben sportágat fejleszteni, hogyan lesz utánpótlásunk. A gyerekek kedvet kapnak sportolni, de lesz több klub, edző, kis verseny? Ha megnézzük, hogy a Giro után maradt-e itthon ebből valami, akkor azt látjuk, hogy szinte semmi. Hiányzik a szakmai háttér, amit mi nem tudunk megteremteni, ez nem egy versenyszervező cég feladata.

A Tour de Hongrie mellett más tömegsport eseményeket is rendeznek. Gondolkodnak abban, hogy például profi egynapos versenyt rendezzenek, akár nők számára?

Ha a partnereknek van elképzelése és forrása, a mi kapacitásunkkal nagyon szívesen vennénk részt egy országúti versenyrendszer üzemeltetésében, de a teljes sportági fejlődést nem tudjuk egyedül a nyakunkba venni.

Nem titkolt cél, hogy a Tour de Hongrie 2026-tól World Tour-verseny legyen. Ehhez mire van szükség?

A Pro series kategória megszerzésénél láttuk, hogy már korábban hoznod kell azt a szintet, amit megpályázol. Mi akkor már két éve ezen a szinten rendeztünk versenyt. Idén itt volt a versenyünkön a nemzetközi szövetség (UCI) egyik legfontosabb szakmai vezetője, egy francia hölgy, aki versenyellenőrként tevékenykedett. Azt mondta, hogy eddig csak jót hallott rólunk, szeretett volna a saját szemével is megbizonyosodni, és nem csalódott. Ilyen előzmények után, butaság lenne nem megpályázni a World Tourt. Ehhez nyilván garanciákat is kell vállalnunk, azt gondolom, hogy csak a pénzügyi garancia lehet a kérdés, minden másban bizonyítunk évről évre. Az UCI-nak három dolog számít: a csapatok elégedettsége és biztonságérzete, a médiamegjelenés és a pénzügyi háttér.