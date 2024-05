Szijjártó Péter nemzetbiztonsági átvilágítására szólított fel a Momentum alelnöke az orosz hackertámadások miatt

nepszava.hu;

2024-05-17 16:11:00

Tompos Mártonhoz hasonlóan Hadházy Ákos is munkára serkentené a havi 5 milliós fizetésű Lánczi Tamás vezette intézményt. Előbbi szerint azonban egyszerűbb lenne, ha a külügyminiszter lemondana.

Újabb bejelentést teszek a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál amiatt, hogy 2021. szeptemberében orosz hackerek törték fel a külügy informatikai rendszerét, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter két hónappal később Moszkvában átvette Lavrovtól a Barátság Érdemrend kitüntetést, majd a 2022-es kampányban pedig az összes fideszes politikussal együtt kampányhazugságnak nevezte azt, hogy a hackertámadás megtörtént – összegezte pénteki Facebook-posztjában Tompos Márton. A Momentum alelnöke és parlamenti frakcióvezető-helyettese szerint mindez egyenlő Magyarország teljes megalázkodásával és a magyar szuverenitás lábbal tiprásával.

– A hackertámadást semmilyen látható diplomáciai válaszlépést nem követte. A mai napig nem tudni, hogy a NATO 4. cikkelyét aktiválta-e a magyar kormány, vagy terveztek-e ilyet a támadás után. Az, hogy ezek nem történtek meg, vagy a közvélemény nem tud róla, azt jelzi, hogy a magyar kormány nem tekinti ezt az ország függetlenségét és biztonságát súlyosan károsító és ellenséges hírszerzési akciót problémának. Ezért kérem a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, hogy ha valóban komolyan gondolják a saját feladatukat, akkor indítsanak vizsgálatot ebben az ügyben, különös tekintettel Szijjártó Péterre, akinek a nemzetbiztonsági átvilágítását sem tartom ördögtől valónak. Bár a legegyszerűbb az lenne, ha lemondana előtte – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Az ügyben korábban Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is megjegyezte egyik posztjában: „Azt hiszem, itt lenne némi munkája az úgynevezett Szuverenitásvédelmi Hatóságnak (ha nem egy propagandaszervezet lenne, ugye), így a biztonság és a vicc kedvéért írok is nekik, mit szólnak ehhez a történethez.” Arról pedig lapunk írt, hogy az aHang petíciót indított Szijjártó Péter lemondásáért az orosz hackertámadások ügye miatt. A civil szervezet szerint a külügyi tárcavezető hazugságai mellett amiatt is távoznia kell, mert még saját beosztottjait, munkatársait sem tudta megvédeni.

A Népszava is beszámolt arról, hogy a 444 olyan, új dokumentumokat mutatott be, amelyek bizonyítják, hogy Oroszország katonai és polgári titkosszolgálatai széles körű hackertámadást hajtottak végre a magyar külügy rendszerei ellen, s ezek révén nemzetbiztonsági szempontból felbecsülhetetlen értékű adatokat lophattak a külügy gépeiről. Az ügyet 2022 márciusában a Direkt36 tárta fel, s a külügy, majd később a kormány valamennyi megszólalója egyszerűen kampányhazugságnak minősítette az esetet.

Szijjártó Péter aki a 444 korábbi videójában a leleplező dokumentum nyilvánosságra hozása miatt már bűncselekménnyel vádolta a portál újságíróját pénteken is megszólalt a botrányról sajtótájékoztatóján, amelyet azután tartott, hogy Budapesten fogadta Marko Duric szerb külügyminisztert. A fideszes politikus a kínos ügyet a Telex tudósítása szerint először viccelődéssel próbálta meg elhárítani: „Kicsit már átlátszó... pont hu, ha választási kampány van, akkor hackertámadásokkal jön az ellenzéki média.”

– Közép-Európában élünk, és minden irányból megpróbálnak nyomást gyakorolni ránk szerinte. Példaként az ellenzék külső pénzelését hozta fel. Mi ellenállunk minden beavatkozási kísérletnek, vannak szakemberek, akik dolga a biztonság fenntartása, és ha kihívás éri ezt, a szükséges lépéseket megteszik – mondta a magyar diplomácia vezetője, aki, ahogy a 444 munkatársával szembeni fenyegető mondataiban, most is külföldi titkosszolgálatokat emlegetett és értetlenkedett, hogy „egy belső levelezés a KKM-ben hogyan kerülhet ellenzéki újságírókhoz”.