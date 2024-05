Az orosz hackertámadásról mélyen hallgat, az ügyvédeket viszont burkoltan fenyegeti Szuverenitásvédelmi Hivatal

nepszava.hu;

Oroszország;vita;hackertámadás;Magyar Ügyvédi Kamara;kampánypénzek;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2024-05-17 18:42:00

A Lánczi Tamás vezette az „alkotmányos és erkölcsi kötelesség” jelszavával újfent törvénysértésre buzdítaná a Magyar Ügyvédi Kamarát, hogy leleplezhesse a szerinte tiltott külföldi kampányfinanszírozás intézésében segédkező jogászokat.

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal közvetlenül működésének megkezdése után számos állami intézménnyel és köztestülettel vette fel a kapcsolatot azzal a céllal, hogy együttműködést kezdeményezzen a magyar szuverenitás védelme érdekében. A megkeresett szervezetektől egytől egyig pozitív választ kaptunk, és az együttműködést ezen szereplőkkel megkezdtük. Kizárólag a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) utasította vissza megkeresésünket” – fájlalja egy pénteki Facebook-posztban a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH)

A Lánczi Tamás elnök vezette SZH ezután burkoltan fenyegetőzni kezd, állítása szerint ugyanis a kamarai válasz nem tért ki arra, a MÜK hogyan kívánják biztosítani, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő, sem arra, hogyan kívánják elősegíteni a magyar szuverenitás védelmét, amely alkotmányos és erkölcsi kötelességük. Úgymond a tisztánlátás érdekében poszthoz mellékelték az SZH és a MÜK közötti levelezést.

„Az együttműködési szándék mellett levelünkben javasoltuk, hogy a kamara működjön közre egy protokoll kialakításában a magyar nemzeti szuverenitást sértő tevékenységek vonatkozásában. Ilyen gyakorlat már most is létezik, a pénzmosás és a terrorizmus esetében jelenleg is bejelentési kötelezettségük van az ügyvédeknek. A kamara annak ellenére zárkózott el megkeresésünktől, hogy az elmúlt években ügyvédek is segédkezhettek tiltott külföldi kampányfinanszírozás lebonyolításában” – áll a Válasz a Magyar Ügyvédi Kamarának című posztban, amelynek hangvétele azonban, mintha inkább a választókhoz, a közösségi oldalakat böngészőkhöz szólna.

A Népszava is beszámolt arról, hogy Lánczi Tamás 2024. áprilisában levélben megkereste Havasi Dezsőt, a MÜK elnökét abból a célból, hogy „megállapodás jöjjön létre az SZH feladatainak ellátásához szükséges tájékoztatás nyújtása érdekében”. Csakhogy Havasi Dezső a levél alapján megállapította, hogy az abban foglaltak, illetőleg az abban körvonalazott együttműködés formái összeegyeztethetetlenek az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben foglaltakkal, különösen annak azon rendelkezésével, hogy az Üttv. egyes rendelkezései alól csak az Üttv. adhat felmentést. A MÜK hírlevelében olvasható közlemény végén a testület reményét fejezte ki, hogy a levélváltással ez az ügy lezárult.

Eközben egyébként a Szuverenitásvédelmi Hivatal mélyen hallgat arról, indít-e vizsgálatot azután, hogy kiderült, két évvel ezelőtt a Külgazdasági és Külügyminisztérium hálózatait orosz hackerek törték fel, arról pedig, hogy gyakorlatilag bármilyen szenzitív információhoz hozzáférhettek, hozzáférhettek. Az ügyében többen is az SZH-hoz fordultak már.