Gyurcsány Ferenc szerint egy új tévéhez nagyobb garanciát adnak, mint amit Magyar Péter ad a jelöltjeihez, Sulyok Tamásnál pedig egy műkörmös is jobban vigyáz

2024-05-19 21:18:00

A volt kormányfő, a Demokratikus Koalíció elnöke először írta le a Tisza Párt alelnökének nevét.

Szabadversbe illő Facebook-poszttal jelentkezett vasárnap a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Gyurcsány Ferenc először nevének leírása nélkül Sulyok Tamás államfői kinevezését bírálta, mivel szerinte a kormányfő előbb rejtegette, majd úgy választották meg, hogy nyilvánosan „meg se nyikkant”, a parlament nem intézhetett hozzá egyetlen kérdést sem. Szerinte Magyarországon Orbán Viktor alatt egyszerűbb köztársasági elnökké válni, mint elmenni műkörmösnek, mivel az nagyobb elővigyázatossággal vesz fel maga mellé bárkit. „Most már tudjuk, oka volt a titkolózásnak. A jelölt pedigréje nem hibátlan. Sőt, súlyosan terhelt volt és az ma is. Nyilván kínos lett volna, ha már megválasztása előtt kiderül, az ember megrögzött nácimentegető. Ezért rejtegették. Egyébként meg ki tudja, hogy mi fog még kiderülni róla? ”- tette fel a kérdést.

Ezt követően azzal folytatta, hogy Magyar Péter is rejtegeti az embereit, nevükön és a hivatalos életrajzukon kívül semmit nem tudunk róluk, azt sem tudtuk, hogy léteznek ilyen emberek, ráadásul ezek az emberek le vannak tiltva. „Hajlandóak rájuk bízni ismeretlenül saját sorsukat? És a családjukét? A hazájukét? Annyi elég, hogy a Péter szerint rendes, jó emberek? Ennyi garancia elég a hazájuk sorsára? De hát egy új tévéhez nagyobb garanciát adnak a boltban. Ki lehet próbálni, vissza lehet vinni. Ezeket az egyelőre ismeretlen, rejtegetett jelölteket is vissza lehet majd vinni Péternek, ha mégse váltak be? Lehet majd azt mondani, hogy mégse kérünk belőlük, mert másra számítottunk” - fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

Természetesen nem kellett sokat várni, és a bejegyzés alatt megjelent maga az érintett, aki csodaszép pünkösdöt kívánt mindenkinek. „Ma Magyaroszágon békére, szeretetre, összefogásra és a mesterségesen létrehozott árkok betemetésére van szükség. Mi a szívünk mélyén mind egy élhető, boldog hazára vágyunk és bármit is gondolunk az élet fontos kérdéseiről, elsősorban mind magyarok vagyunk” - írta Magyar Péter.

Kommentjét pedig Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levelének egyik legtöbbet idézett mondatával zárta, miszerint „most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet”.