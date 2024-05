Lázár János úgy hiszi, hogy Péter, az új messiás is kétharmadot hozhat 2026-ban a Fidesznek

MTI-Népszava;

2024-05-21 16:49:00

A fideszes építési és közlekedési miniszter szavazásra buzdított néhány tucatnyi érdeklődőt a debreceni Nagytemplom mögötti utcafórumán.

Február 1-je óta sokat változott, izgalmasabb lett a politika, vannak, akik várják az újabb messiást – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Debrecenben a református Nagytemplom mögötti emlékkertben az állami hírügynökség felvételei szerint néhány tucat résztvevő előtt tartott utcafórumán. Lázár, aki június 9-i EP- és önkormányzati választáson való részvételre és a fideszes jelöltek támogatására buzdította hallgatóságát arra utalhatott, hogy alig több mint két hete a Nagytemplom előtti téren a hajdúsági nagyvárosban rég nem látott tízezres tömeg vett részt Magyar Péter anyák napi nagygyűlésén.

– Így volt ez korábban Hódmezővásárhelyen is, ők is próbálkoztak egy messiással, (...) őt is Péternek hívták, (...) s az lett a vége, hogy 2022-ben a mi vásárhelyi messiásunk lehetővé tette, hogy a Fidesz ismét kétharmadot kapjon, lehet, hogy az új messiás lehetővé teszi, hogy 2026-ban újra kétharmadot kapjunk – fogalmazott a tárcavezető, aki dicsérte a korábbi polgármestert, Kósa Lajost, és a jelenlegi Papp Lászlót, akivel szerinte a kormányzat kiválóan együtt tud működni. Szerinte ez „garantálja a város fejlődését, azt hogy Debrecen a vidék fővárosa, a Kárpát-medence keleti régióközpontja legyen”.

Lázár János közlekedésfejlesztést, vasútfejlesztést, a tömegközlekedés átalakítását és a tarifarendszer fejlesztését ígérte a debrecenieknek, s ha ez nem lenne elég, a magyar kormány elkötelezettségét hangoztatta a béke iránt, más kormányzati megszólalókhoz hasonlóan a fenyegetés sem maradt el. – Valós veszélyről van szó – mondta a tárcavezető a szomszédos Ukrajnában dúló háborúról, megemlítve, hogy a szintén szomszédos Szlovákiában öt lövést adtak le a miniszterelnökre. Ezért – vélekedett –, „ha Magyarország kormánya meggyengül vagy meggyengítik, akkor beletolják Magyarországot a háborúba”.