A londoni közlekedési szervezet közölte, 625 millió forintnyi dugódíjjal tartozik a magyar nagykövetség

2024-05-22 18:15:00

A Transport for London leszögezte, akár a hágai Nemzetközi Bíróságig is hajlandó elmenni, hogy behajtsa az elmaradásokat. A legtöbb pénzzel az Egyesült Államok tartozik.

Több millió fontnyi be nem fizetett dugódíjat próbál behajtani a londoni nagykövetségeken a brit főváros közlekedéséért felelős önkormányzati szervezete. A Transport for London (TfL) az erről szóló sajtóközleményében közzétette a szégyenlistát, mely szerint a legtöbb pénzzel az Egyesült Államok tartozik, de a felsorolás középmezőnyében felbukkan a magyar nagykövetség is – vette észre a hvg.hu.

A Transport for London adatai alapján

a londoni magyar nagykövetség 2003 és 2023 között 1 374 870 fontnyi, vagyis több mint 625 millió forintnyi tartozást halmozott fel, mivel a dugódíj 2003-as bevezetése óta semmit nem fizetett az egyébként fizetős úthálózat használatáért.

A szervezet indoklása szerint a dugódíj nem adó, hanem egy szolgáltatásért fizetett díj, ezért a diplomaták sem mentesülnek alóla. A TfL közölte, a nagykövetségek többsége rendesen fizeti a díjat, de van egy „makacs kisebbség”, akik erre nem hajlandók.

Ezért most a szervezet 143 527 113 font, több mint 65 milliárd forint tartozást hajtana be a különböző nagykövetségeken a csaknem 20 év alatt felgyülemlett dugódíjra hivatkozva.

A hvg.hu összesítése szerint a tartozás több mint tizedét (14,6 millió fontot) az Egyesült Államok diplomatái hozták össze, de több mint 10 millió fontot vár a TfL Japántól is. A szervezet a legapróbb tartozásokat is behajtaná, Togo nagykövetségétől például 40 font, mintegy 18 ezer forint befizetését várja.

A TfL leszögezte, akár a hágai Nemzetközi Bíróságig is hajlandó elmenni, hogy fizetésre bírja a nagykövetségeket.