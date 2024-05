Elsiették a műgumigyárat is, nem túl jó jel, ha Orbán Viktor a kampányban üzemkezdet előtt Mol-beruházást ad át

Marnitz István;

MOL;vegyipar;TVK;

2024-05-23 15:51:00

A tiszaújvárosi SSBR-gyár működését erősen befolyásolják az ágazat külső gazdasági körülményei - közölte az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre a cég.

„A Mollal és Hernádi Zsolt igazgató úrral kialakult egy jó szokásunk: pár évente összejövünk itt, Tiszaújvárosban, és átadunk egy-egy új Mol gyárat. Az előző két alkalommal, 2015-ben és 2018-ban köszönthettem a Japánból érkezett befektetőket” – dicsérte a Molt a tiszaújvárosi poliolüzem múlt heti átadóján Orbán Viktor. Kétségtelen: a kormányfő kilenc éve a helyi műgumigyár alapkő-letételén, hat éve pedig átadásán vett részt.

A hetvenéves múltra visszatekintő, egykori Tiszai Vegyi Kombinát tiszaújvárosi telephelyén működő Mol Petrolkémia az olajcsoport vegyipari ága. Termékeik leírásában csak úgy repkednek a polik meg a hexánok, de ezek megértése nem szükséges annak belátásához, hogy Tiszaújvárosban mindennapi tárgyaink legfontosabb alapanyagai készülnek. A működés tehát gazdasági érdek. Ehhez képest Orbán Viktor üzemavatói kapcsán rendre felmerül, hogy az átadás időzítése sokkal inkább igazodik a Fidesz pártérdekeihez, semmint a beruházás készültségéhez. A 2014-es választások előtt Orbán Viktor például Robert Ficóval együtt Szadán „kötötte össze” a magyar-szlovák gázvezetéket, amit ezután még több mint egy évig szereltek és amelyen csak négy évre rá indult tényleges forgalom.

De a kormányfő ez idő tájt adta át a félkész Várkert Bazárt is. Hogy-hogy nem, a Mol kisebbségi tulajdonában lévő, akkor a japán JSR által 51 százalékban birtokolt, tiszaújvárosi műgumigyár átadása is pont 2018 márciusára esett. Már a helyszínen terjedtek azok a hírek, miszerint a szervezők nem kívánták az esemény fennköltségét a kivitelezés nyomaival megzavarni. Egy biztos: míg Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató beszédében ugyanazon év őszére tette a termelés „mikrohangolások” utáni kezdetét, októberben még a tesztüzem se indult be. Állítólag az olasz kivitelező munkája hagyott maga után kívánnivalót.

A műgumigyár nyilvános jelentése szerint tavalyelőtt a többségi részesedést a JSR – egy nagy üzletág részeként – eladta az Eneos nevű japán olajcégnek. A JSR biztosított afelől, hogy az üzem jó kezekbe kerül, amiként az új gazda már a 2022. elején lezárt jelentésben is hitet tett a műgumi mellett. Az SSBR-nek is nevezett termék a gumiabroncs alapanyaga.

Az Eneos Mol Zrt. nyilvános jelentéseiben termelési adatot nem, csak pénzügyi mutatókat és "számviteli elveket" leltünk. A márciustól februárig tartó üzleti év euróban nyilvántartott adatai az Opten értelmezésében azt tükrözik, hogy az érdemi termelés, 18 milliárd forintos bevétellel, csak 2021-ben indult be, ami 2022-ben 41 milliárdra futott fel. Bár ez és a létszám akár az átadás során említett, évi 60 ezer tonnás termelési képesség elérésére is utalhat, más forrásaink szerint a gyártás, főképp a vitatott olasz kivitelezés miatt, máig döcög. De a piaci kereslet kapcsán is hallottunk aggodalmas hangokat. Az eredménysor mindenesetre lehangoló, 2019-ben 3 milliárdos, 2020-ban 8 milliárdos, 2021-ben 16 milliárdos, 2022-ben pedig 15 milliárdos veszteséget mutat. Így viszont a saját tőke mínuszba fordult, magyarán kifutottak a pénzből, amit a könyvvizsgáló is jelzett. Ennek nyomán, a papírok szerint, az Eneos egy éve 38 millió eurót – 14 milliárd forintot – tolt a cégbe. Bár a Mol ehhez nem tett hozzá, a tulajdoni arányok megmaradtak. (A gyár a látszat ellenére nem a Mol Petrolkémia része: a kisebbségi csomag a Mol Leodium Investment nevű, addig alvó cégéhez került.)

A tiszaújvárosi SSBR-gyár működését erősen befolyásolják az ágazat külső gazdasági körülményei - közölték az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre a Molnál. Ugyanakkor az egység termel, mégpedig főképp európai piacokra. A tervek szerint az Eneos Mol Zrt. EBITDA-eredménye, megfelelő gazdasági körülmények esetén, a következő három évben, nyereségbe fordulhat - írták.

Előrehozták a poliolüzem átadását

Bár a múlt héten a Mol Petrolkémiának a műgumigyárnál ötször többe, félezermilliárdba kerülő tiszaújvárosi poliolegységét Orbán Viktor szintén teszt előtt adta át, a bejáráson azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a – különböző műanyagtermékek alapanyagául szolgáló – poliol értékesítése már idén indulhat. Az ünnepség egyébként, szokás szerint, fideszes kampányeseménynek is beillett: Orbán Viktor újabb Brüsszel-ellenes felszólalása mellett köszöntőt mondott Koncz Zsófia, a térség fideszes képviselője, energiaügyi miniszterhelyettes is. A korábbi ünnepségeken Koncz Zsófia azóta elhunyt édesapja, a térséget szintén a kormánypárt színeiben képviselő Koncz Ferenc szólalhatott fel. Jellemző, hogy az eddigi átadókon, az íratlan szabályokat megsértve, Tiszaújváros polgármesterei sem az alapkő letételénél, sem a jelképes üzemindításnál nem kaphattak helyet. Míg korábban a tisztséget a szocialista Bráz György töltötte be, 2019-ben a helyi egyesület mellett MSZP-támogatással Fülöp György nyert, aki idén az egyesület színeiben újrázna. Utóbbi szintén jelezte: bár meghívták, szívesen tartott volna köszöntőbeszédet is.