A kormányhivatal közölte, a bíróság valójában nem rendelte el a gödi Samsung-gyár bezárását, eközben civilek és politikusok blokkolták a létesítmény bejáratait

2024-05-22 22:11:00

A Kormányhivatal szerint csak azokat a tevékenységeket kell a vállalatnak korlátoznia, amelyekhez egységes környezethasználati engedély szükséges.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal szerda este a gödi Samsung gyárral kapcsolatban leszögezte, hogy a bíróság nem a bezárást, hanem egyes tevékenységek korlátozását írja elő.

„A bíróság döntése a sajtóban megjelent hamis állításokkal ellentétben nem azt jelenti, hogy a gyár teljes működését fel kell függeszteni, hanem azt, hogy azokat a tevékenységeket kell a vállalatnak korlátozni, amelyekhez egységes környezethasználati engedély szükséges. Így elsődlegesen az üzemben jelenleg összesen legfeljebb 50 MWth névleges hőteljesítménnyel üzemeltetheti a kazánokat, a működését erre a szintre kell korlátozni, valamint más tevékenységek mértékét is az egységes környezethasználati engedély nélkül végezhető szintre kell csökkenteni” – áll a közleményben.

A kormányhivatal kiemelte, a bíróság döntésének betartása kötelező a vállalkozásra nézve, és ezt folyamatosan figyelemmel kíséri. „Szükség esetén a kormányhivatal a jogszabályi keretek között fellép, azonban az egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött működés korlátozására a kormányhivatalnak a bírósági végzés alapján sincs jogi lehetősége” – tette hozzá. Majd hangsúlyozta, hogy

a bíróság nem döntött érdemben a kormányhivatal által decemberben kiadott, szigorú környezetvédelmi előírásokat tartalmazó engedélyről. Azt nem semmisítette meg, hanem az alkalmazhatóságát a folyamatban lévő közigazgatási per végéig elhalasztotta.

A kormányhivatal által decemberben kiadott egységes környezethasználati engedély a gyár számára több pont- és zajforrás tekintetében a korábbinál szigorúbb határértékeket vagy korlátozást állapított meg. A közlemény szerint a bíróság döntése átmenetileg ezeket a szigorításokat is hatályon kívül helyezte.

Mint arról lapunk is beszámolt, a gödi Samsung-gyár tíz évre szóló, tavaly decemberben kiadott környezethasználati engedélyét bírósági keresettel támadta meg a Göd-ÉRT Egyesület. A civil szervezet a per idejére az azonnali jogvédelem elrendelését és a Samsung-gyár környezethasználatának megtiltását kérte a bíróságtól. Az egyesület május elején közölte, hogy a Budapest Környéki Törvényszék megalapozottnak ítélte a civilek kérelmét és a per lezárultáig elrendelte a keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát. A civil szervezet szerint a döntés alapján a hatóságnak el kell rendelnie az üzem működésének felfüggesztését. Az egyesület ezért levélben is felszólította a Pest Vármegyei Kormányhivatalt és a Samsung Magyarország Zrt.-t, hogy állítsák le a gödi gyárat.

Szerda este tüntettek, majd ülősztrájkkal állták el a gödi Samsung SDI akkumulátorgyár bejáratát helyi civilek a multicég szerintük folyamatosan megvalósuló törvénysértései miatt. A Göd-ÉRT Egyesület demonstratív akciójához a Mérce tudósítása szerint több országgyűlési képviselő, így az LMP-s Csárdi Antal és a párbeszédes Tordai Bence, valamint a Momentum részéről Bedő Dávid, Tompos Márton és Gelencsér Ferenc országgyűlési képviselő, Vajda Viktória, a párt helyi önkormányzati képviselője és Szemző István Pest vármegyei közgyűlési képviselő is csatlakozott.

Miután a gyár egyik kijáratát egy momentumos kisteherautó segítségével eltorlaszolták, a képviselők egy másik bejárat felé indultak el, ahol újabb ülőakcióval akadályozták meg, hogy egy kisbusz elhagyhassa az üzem területét, majd egy körforgalomnál is kisebb torlódást okoztak.

A helyszínen megjelenő rendőrtiszt felhívta a bejáratot elállók figyelmét arra, hogy amit tesznek, az jogellenes, de rendőri intézkedés nem történt.

Csárdi Antal a Mércének azt mondta, az akcióval el akarják érni, hogy a jelenleg jogellenesen működő gyár végre tartsa be a leállásra kötelező végzést, így a bejárat elállásával csupán a magyar jogszabályoknak próbálnak polgári engedetlenséggel érvényt szerezni.